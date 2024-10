Ethereum do zero: curso gratuito ensina programação de contratos inteligentes

Entre os meses de novembro e dezembro de 2024, pessoas interessadas em aprender a linguagem de programação da Ethereum poderão realizar um curso presencial gratuito em São Paulo, com oferecimento da ETH Kipu e ERC-55.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Ethereum do zero

Composto de cinco módulos, o curso “Ethereum Developer Pack” não exige nenhum conhecimento prévio em Solidity, a linguagem de programação da Ethereum. A intenção é que os alunos possam aprender do zero uma das linguagens mais utilizadas para programar contratos inteligentes.

O curso presencial na cidade de São Paulo irá incluir os dois primeiros módulos do “Ethereum Developer Pack” de forma gratuita. As aulas serão realizadas aos sábados, das 13h às 16h, entre os dias 16 de novembro e 21 de dezembro, no BUCC Coworking, que fica na Avenida Pedroso de Morais, 103, no bairro de Pinheiros.

Patrick “Barba” Carneiro será o instrutor do curso. Além de desenvolvedor de Solidity, Patrick é especialista em desenvolvimento de Chainlink e já foi vencedor por duas vezes do prêmio Top Quality Project.

Segundo os organizadores do curso, o objetivo é promover o conhecimento necessário para os primeiros passos no desenvolvimento com Solidity. Apesar da gratuidade, os alunos precisarão ter um laptop que permita rodar uma aplicação web Remix.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok