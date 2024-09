ETFs de Bitcoin precisam de tempo para ser "instrumento de adoção de cripto", diz CEO

Os ETFs de bitcoin lançados nos Estados Unidos no início deste ano ainda precisarão de mais tempo antes de se tornarem um "instrumento de adoção" verdadeiro para a criptomoeda, ao invés do cenário atual, em que servem mais como uma “ferramenta turística pequena”, afirmou um dos analistas mais famosos do mercado norte-americano.

Jim Bianco, CEO da empresa de análise Bianco Research, afirmou em uma publicação no X, antigo Twitter, em 8 de setembro que não acredita que os ETFs de bitcoin à vista tenham correspondido ao "hype" pré-aprovação desde que foram lançados para negociação em janeiro.

Ele alegou que saídas recentes, perdas de detentores em suas posições e a falta de um grande investimento institucional são sinais de que o mercado de ETFs da criptomoeda ainda pode precisar de mais tempo para verdadeiramente amadurecer.

“Os primeiros oito meses de negociação dos ETFs de bitcoin à vista mostraram que ‘construa, e o boomer virá’ nunca foi ‘uma coisa’,” afirmou ele, se referindo à visão de defensores da criptomoeda de que o lançamento desses produtos de investimento atrairia investidores mais velhos, ainda avessos ao ativo.

Dados da empresa Farisde Investors apontam que os ETFs da criptomoeda somam mais de US$ 1 bilhão em saques nos últimos oito dias de negociação. O mercado de fundos negociados em bolsa de preço à vista do ativo agora possui cerca de US$ 48 bilhões em ativos sob gestão, um valor abaixo do pico de US$ 61 bilhões em março.

Bianco acrescentou que “muito pouco dinheiro novo entrou no espaço cripto”, pois a maioria dos aportes realizados nos ETFs de bitcoin tiveram como origem "detentores de ativos em blockchain que voltaram para contas e produtos de investimentos de finanças tradicionais".

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Samara Cohen, diretora de investimentos da ETF e Investimentos em Índices da BlackRock, disse em junho que cerca de 80% das compras de ETFs de Bitcoin provavelmente foram realizadas por contas online autogeridas.

Bianco especula que o próximo halving do bitcoin, em 2028, e um “desenvolvimento significativo de ferramentas em blockchains” provavelmente serão necessários antes que o mercado realmente atinja seu ápice. “Paciência e mais algumas temporadas, incluindo um inverno ou dois, e avanços no desenvolvimento são necessários primeiro,” acrescentou.