Preço do bitcoin vai continuar caindo? Dados sinalizam acumulação por parte de investidores; entenda

Nesta quarta-feira, 23, o bitcoin e muitas das principais criptomoedas em valor de mercado são negociados “no vermelho”. Após um movimento positivo que levou o bitcoin até a faixa de US$ 69 mil, próximo de sua máxima histórica, a maior criptomoeda do mundo agora recua.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 66.406, com queda de aproximadamente 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de 2%.

Anteriormente, um especialista do BTG Pactual já havia previsto uma fase de aversão ao risco para o bitcoin e outras criptos graças à proximidade das eleições norte-americanas. O país, com a maior economia do mundo, possui dois candidatos à presidência com posições contrastantes em relação ao setor de ativos digitais.

Tendência ainda é de alta

Apesar disso, a correção atual no preço do bitcoin não deve afetar a tendência de alta para a criptomoeda no longo prazo. Dados mostram que investidores podem estar acumulando suas unidades da criptomoeda, sem a intenção de vender no momento.

“O Exchange Net Position Change é um indicador on-chain que mede a variação líquida de bitcoins mantidos em todas as exchanges. Ele calcula a diferença entre o total de bitcoins depositados e retirados das exchanges em um período específico”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

“Ele nos mostra que desde a segunda quinzena de agosto, estamos vendo um volume considerável de bitcoin sendo retirado das exchanges, ou seja, os investidores estão fazendo a custódia do seu ativo. Isso evidencia que eles não têm a pretensão de realizar suas posições tão cedo. Assim, temos a situação de diminuição de oferta, ajudando o preço do ativo a subir”, apontou o especialista.