ETF vai expor bitcoin a mercado de R$ 150 trilhões, afirma executivo

Michael Sonnenshein, CEO da gestora de ativos Grayscale, afirmou na última segunda-feira, 18, que um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista de bitcoin poderá expor a criptomoeda a um mercado de US$ 30 trilhões (R$ 150 trilhões, na cotação atual), se referindo ao segmento de wealth management nos Estados Unidos.

Em entrevista à Bloomberg, Sonnenshein explicou que, atualmente, esse segmento não possui nenhum produto disponível que gera exposição ao bitcoin à vista. Por isso, o lançamento de um ETF poderia ser o "início de uma oportunidade" para a ida desse segmento - e do seu capital - para o mundo cripto.

Na visão do executivo, a aprovação dos ETFs pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) envolveria um desejo do regulador de criar um "mesmo campo de jogo" para os investidores, incentivando opções reguladas de investimento em criptomoedas.

O foco da empresa no momento, destacou, é "nas entranhas subjacentes e na mecânica [de funcionamento do ETF] para deixar a SEC confortável com a forma como esses produtos realmente funcionarão no mercado", buscando aliviar possíveis temores do regulador.

SEC contra Grayscale

A Grayscale conquistou em agosto deste ano uma vitória em um processo aberto pela SEC. A Corte do Distrito de Columbia aceitou um recurso submetido pela empresa Grayscale e obrigou a SEC a revisar sua decisão em relação ao pedido da companhia para converter seu fundo de bitcoin para um ETF de preço à vista do ativo.

O processo foi aberto pela Grayscale em junho de 2022, logo depois da SEC negar a solicitação da empresa para converter o seu fundo, o Grayscale Bitcoin Trust, em um ETF. Desde então, a empresa travava um embate judicial com o regulador para tentar refutar os argumentos usados pela SEC.

No processo, a Grayscale afirmou que o regulador não está aplicando corretamente a exigência de haver um "mercado regulado com tamanho relevante" para o lançamento do ETF de bitcoin. O mercado serviria como fornecedor de dados para garantir que o fundo acompanhe os preços do ativo. A empresa indicou o mercado de preços futuros da criptomoeda na Bolsa de Chicago, mas a SEC não aceitou. Com a decisão judicial, a SEC perdeu seu principal argumento para rejeitar os novos pedidos de ETF à vista de bitcoin, e precisaria ou aceitá-los ou criar uma nova justificativa. A Justiça dos Estados Unidos aceitou o argumento da Grayscale de que a autarquia analisou o caso de forma diferente das solicitações aprovadas para ETFs de preços futuros, o que violaria a lei. Gary Gensler, atual presidente da SEC, reconheceu recentemente que a derrota em processos judiciais fez com que o regulador mudasse sua postura sobre os ETFs de bitcoin à vista, corroborando as expectativas em torno da aprovação dos pedidos.

