Negociação de derivativos de bitcoin na Bolsa de Chicago atinge novo recorde

As negociações de contratos de preços futuros do bitcoin na Bolsa de Chicago atingiram um novo recorde histórico entre a terça-feira, 19, e esta quarta-feira, 20. Ao todo, o mercado soma quase US$ 2 bilhões em contratos abertos, o maior valor registrado desde que o ativo estreou na bolsa.

Os dados, reunidos pela empresa The Block, indicam que o valor de contratos abertos para a criptomoeda está em alta desde setembro de 2023, com uma ascensão mais significativa a partir de novembro e chegando ao recorde de dezembro. Entre maio e agosto, o segmento tinha lateralidade.

O recorde ocorre em meio a uma forte valorização do bitcoin nas últimas semanas, com o ativo superando os US$ 40 mil e sendo negociado nos maiores patamares de preço em 2023. Com isso, o interesse entre investidores aumentou, inclusive no mercado de derivativos.

A empresa Velo Data aponta ainda que o valor recorde foi ainda maior, na casa dos US$ 2,1 bilhões. Já os dados da Coinglass indicam ainda que a maioria desses contratos envolvem uma opção de compra da criptomoeda, um sinal de otimismo entre investidores.

Apenas em dezembro, o volume total de futuros de bitcoin negociados na Bolsa de Chicago chegou a US$ 41 bilhões, marcando um período de crescimento na bolsa entre as plataformas de negociação de derivativos de cripto nas últimas semanas. Com isso, a CME superou a Binance e agora lidera nesse mercado.

ETF de bitcoin

O crescimento dos derivativos de bitcoin também ocorre em meio ao grande otimismo dos investidores em relação ao lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista do bitcoin nos Estados Unidos, com pedidos atualmente em análise pela SEC.

A expectativa é que o regulador deverá aprovar parte ou todas as 13 solicitações ainda em janeiro de 2024, o que pode resultar em um fluxo relevante de entrada de capital e investidores institucionais no mercado de criptomoedas, com projeções de valorização da criptomoeda nos próximos meses.

