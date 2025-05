ETF de bitcoin da BlackRock supera investimentos do maior ETF de ouro do mundo

O ETF de bitcoin da BlackRock, o maior da categoria, teve um novo marco importante em 2025: ao longo dos primeiros meses do ano, ele já superou os investimentos recebidos pelo maior ETF de ouro do mundo. O indicador mostra a forte, e crescente, atratividade do produto no mercado.

Dados reunidos por Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, indicam que, desde o início do ano, o IBIT, ETF da BlackRock, tem um saldo positivo de US$ 6,96 bilhões em investimentos recebidos. A cifra superou recentemente o total de investimentos no GLD.

O GLD é o maior ETF de ouro do mundo. No acumulado de 2025, o fundo tem um saldo de US$ 6,5 bilhões em investimentos. O ETF da BlackRock conseguiu superar o de ouro mesmo com o minério acumulando uma alta maior que o bitcoin ao longo de 2025, 29% contra 3,8%.

O feito resultou na perda de posição do GLD na lista de ETFs com os maiores investimentos acumulados no ano. Atualmente, ele está na sétima posição. Já o ETF de bitcoin da BlackRock ocupa agora a sexta posição. Balchunas também viu o movimento com bons olhos.

"Acumular mais investimentos nesse cenário é realmente um ótimo sinal para o loongo prazo, e algo que gera mais confiança na nossa projeção de que os ETFs de bitcoin vão ter o triplo do total de ativos sob gestão dos ETFs de ouro nos próximos três a cinco anos", disse.

A projeção da Bloomberg leva em conta a possibilidade da criptomoeda se consolidar como uma nova reserva de valor. Defensores da moeda digital argumentam que ela tem as características necessárias para assumir essa posição no portfólio de investidores.

O ouro é a mais antiga e consolidada reserva de valor do mercado financeiro. Tradicionalmente, ele é usado como uma forma de proteger o patrimônio em momentos de incerteza ou de alta volatilidade no mercado financeiro, exatamente devido à sua volatilidade menor.

Por outro lado, há uma visão crescente no mercado de que o bitcoin estaria mais habilitado para assumir esse papel em um ambiente digital. A própria BlackRock tem defendido o potencial da criptomoeda de ser uma reserva de valor nos portfólios de investidores.

