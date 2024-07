CEO da BlackRock reconhece erro sobre bitcoin e vê ativo como "ouro digital"

Larry Fink, CEO da BlackRock, disse nesta segunda-feira, 15, que tinha uma "opinião errada" sobre o bitcoin. Responsável por comandar a maior gestora de ativos do mundo, o executivo reconheceu que a criptomoeda é um "instrumento financeiro legítimo" e a comparou ao ouro.

Fink falou sobre o tema em uma entrevista para o canal de televisão CNBC, nos Estados Unidos. Questionado sobre sua mudança de posição em relação à criptomoeda, ele disse que sua opinião sobre o ativo compartilhada há cinco anos "estava errada". Na época, ele se opôs à moeda digital.

Anos depois, o CEO da BlackRock acabou mudando de visão. "Eu acredito que o bitcoin é um instrumento financeiro legítimo", disse. Para Fink, a criptomoeda seria um "ouro digital", ou seja, uma versão da reserva de valor mais conhecida e usada no mercado internacional.

O CEO explicou que sua opinião mudou após estudar mais o tema. Agora, ele se classifica como um "grande fiel" da criptomoeda, destacando as diferentes vantagens em investir no ativo, em especial como uma forma de diversificação de carteira e proteção de patrimônio.

Na visão de Fink, o bitcoin "deveria fazer parte do portfólio de todos os investidores", já que o ativo oferece mais controle e independência financeira para seus donos e está cada vez mais sem correlação com alguns ativos mais tradicionais do mercado.

"É um instrumento que você investe quando está mais assustado. É um instrumento para quando você acredita que os países estão retirando as bases das suas moedas devido aos seus déficits excessivos", defendeu o CEO da BlackRock.

Por isso, ele diz que "existe uma necessidade real para todos olharem para o bitcoin como uma alternativa. Baseado nessa visão, a BlackRock intensificou seus projetos na área de criptoativos, com destaque para o lançamento em 2024 de um ETF de bitcoin nos EUA, atualmente o maior da categoria.

Michael Dell, CEO da gigante de tecnologia do mesmo nome, foi um dos que reagiram nas redes sociais às novas falas de Fink. Ele classificou a análise do CEO da BlackRock como "fascinante", semanas após realizar publicações que indicaram um possível apoio à criptomoeda.