Empresa anuncia primeira transação entre inteligências artificiais com criptomoedas

A corretora Coinbase, a maior dos Estados Unidos, anunciou a conclusão da primeira transação entre duas inteligências artificiais, sem nenhuma participação humana, com criptomoedas em seu blockchain próprio, a Base. O movimento faz parte da integração da IA na rede.

O anúncio foi compartilhado pelo CEO da exchange, Brian Armstrong, em uma publicação no X, antigo Twitter. Nela, Armstrong explicou que "os agentes de IA não podem ter contas bancárias, mas podem ter carteiras de cripto. Agora, eles podem realizar transações na Base usando a USDC", se referindo a uma stablecoin pareada ao dólar.

A transação teria envolvido a compra e venda de tokens gerados por modelos de linguagem — no caso representações de palavras ou trechos de frases que costumam ser usados pelas IAs para a geração posterior de conteúdo.

Segundo Armstrong, essas inteligências artificias podem realizar transações entre si, mas também com humanos e comerciantes, de forma "instantânea, global e gratuita". Na visão dele, transações como a registrada são um "passo importante" para a intensificação da adoção de IAs no mercado.

Armstrong destacou que a inteligência artificial seria capaz de realizar "trabalhos mais úteis" com a opção de realizarem transações financeiras sem a necessidade de uma intermediação humana, algo que seria impossível no mercado tradicional, mas possível no mundo das criptomoedas.

Ele comentou que "hoje, as IAs não podem realizar transações para adquirir os recursos que precisam. Elas não têm um meio de pagamento para comprar uma passagem de avião ou para fazer uma reserva em um hotel para uma viagem". Mas a integração com cripto permitiria a realização dessas funções.

Agentes de IA

"Quem diria, aparentemente todos se beneficiam com o acesso a bons serviços financeiros, incluindo IAs! Qual será o tamanho da economia das trocas entre inteligências artificiais daqui a alguns anos?", questionou o CEO da Coinbase.

Os agentes de IA estão ligados aos mesmos grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês) de outras inteligências artificiais generativas, mas costumam ter um foco em tarefas específicas, de auxílio ao usuário, como reservar horários em agendas, planejar viagens ou listas de compra.

Com a transação entre esses agentes, Armstrong defende a possibilidade dessas ferramentas irem além da fase do planejamento, podendo também fazer compras ou reservas a partir do que for definido por elas, automatizando essas operações do dia a dia.