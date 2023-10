Projeto perde mais de R$ 2 milhões em criptomoedas após erro em transferência

A plataforma de desenvolvimento de criptomoedas Gitcoin admitiu na última sexta-feira, 6, ter perdido aproximadamente US$ 460 mil (cerca de R$ 2,3 milhões, na cotação atual) em tokens Gitcoin depois de enviar os fundos por engano para um endereço de contrato inteligente irrecuperável.

O líder do projeto, que se identifica nas redes sociais como CoachJonathan, publicou os detalhes do incidente no fórum de governança da Gitcoin. Ele disse que a transferência do montante em tokens da tesouraria do projeto destinava-se a cobrir os custos de uma proposta de orçamento de merchandising, memes e marketing.

No entanto, em vez de ser enviada para um endereço multi-assinatura, a quantia foi direcionada para um contrato do próprio token GTC. "Isso fez com que os fundos ficassem presos no contrato, e não há nenhuma maneira de recuperá-los", afirmou o executivo.

Um total de 521.440 unidades da criptomoeda foram perdidas no processo. O ativo estava sendo negociada a pouco menos de US$ 0,90 na época do incidente, fazendo com que a perda em dólares seja estimada em US$ 461 mil.

Após a transferência, os desenvolvedores do Gitcoin foram contatados para tentar descobrir se o contrato tinha uma função de retirada ou se era atualizável para incluir essa função. Entretanto, foi confirmado por eles que nenhuma das opções existia, e portanto os fundos foram dados como perdidos.

À luz do incidente, a equipe compartilhou planos para garantir que esse erro não se repita e para atribuir responsabilidades mais claras se houver outro incidente do tipo. "Os grandes detentores de tokens e os signatários de vários registros têm a responsabilidade de ser mais diligentes quando se trata de lidar com fundos que não lhes pertencem (inclusive eu)", concluiu CoachJonathan.

Problemas para a criptomoeda

Umar Khan, pesquisador do Gitcoin, comentou no fórum do projeto que a organização autônoma descentralizada (DAO, na sigla em inglês) poderia considerar as criptomoedas perdidas como uma redução no fornecimento de GTC em vez de uma perda de fundos da tesouraria.

Os integrantes da comunidade do projeto observaram que "infelizmente, a experiência dos usuários de criptomoedas está comprometida se esse tipo de coisa pode acontecer". A Gitcoin é uma plataforma dedicada ao financiamento de desenvolvedores da Web3 que buscam trabalhos de código aberto.

Os proprietários e desenvolvedores de projetos podem divulgar seus projetos na plataforma, enquanto os doadores podem navegar em uma lista de projetos e escolher aqueles que gostariam de financiar.

O preço do GTC caiu 11,7% nos últimos sete dias, com a criptomoeda sendo negociada a US$ 0,896 no momento. Atualmente, o token está cotado 99% abaixo de seu recorde histórico de de US$ 89,62, registrado em maio de 2021, de acordo com a CoinGecko.

