Empresa de cripto é processada em US$ 4 bilhões por ligação com empresário condenado

A plataforma de negociação de criptomoedas Jump Trading foi processada nesta semana após ser acusada de lucrar e participar do colapso do ecossistema Terra/Luna, uma das maiores quebras da história do mercado cripto. Se foi considerada culpada, a multa pode chegar aos US$ 4 bilhões.

O processo foi aberto pela Justiça dos Estados Unidos após um pedido feito por Todd Snyder, escolhido pela Justiça para assumir a administração da Terraform Labs, empresa que esteve por trás da criptomoeda Luna e da stablecoin Terra até o ano de 2022.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Segundo Snyder, executivos da Jump Trading teriam firmado um acordo com a Terraform Labs para ajudar a "esconder as fraquezas estruturais" da criptomoeda pareada ao dólar TerraUSD. Em troca, a empresa teria "extraído bilhões de dólares".

O executivo afirma ainda que o novo processo busca "responsabilizar a Jump por ter se enriquecido por meio de uma manipulação ilegal do mercado, medidas de autonegociação e uso indevido de ativos". A multa solicitada seria usada para indenizar afetados pelo caso.

Jump Trading e Terraform Labs

O processo aponta que a parceria entre a Jump Trading e a Terraform Labs teria começado em 2019, quando a empresa recebeu a opção de comprar volumes expressivos da criptomoeda Luna por um preço abaixo do praticado no mercado.

A partir disso, a Jump se comprometeu a ajudar na garantia de paridade da Terra com o dólar como forma de camuflar fraquezas do ativo, que era uma stablecoin algorítmica. Em maio de 2021, quando o ativo chegou a perder a paridade, a Jump comprou unidades do ativo como forma de evitar uma fuga do pública e reconstruir a confiança na criptomoeda.

Em seguida, a Jump fez uma negociação com a Terraform que permitiu que a empresa recebesse e vendesse unidades de Luna com desconto mais rapidamente, lucrando bilhões com as operações. O acordo teria sido orquestrado por Do Kwon, então CEO da Terraform.

Kwon foi condenado no dia 11 de dezembro a 15 anos de prisão nos Estados Unidos. Ele é acusado de ter enganado o público e levado à quebra da Terra/Luna, gerando um prejuízo de mais de US$ 40 bilhões para diversos investidores. Ele se declarou culpado das acusações.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok