Brasil recua, mas já investiu R$ 1 bilhão em fundos de criptomoedas em 2024

Os investimentos do Brasil em produtos baseados em criptomoedas recuaram US$ 3,8 milhões no acumulado semanal da última sexta-feira, 28, período de entradas líquidas globais de US$ 270 milhões, segundo a CoinShares.

Os dados do relatório da gestora de criptomoedas apontaram que, apesar do recuo, os aportes brasileiros em produtos de investimento cripto este ano alcançaram US$ 176 milhões, aproximadamente R$ 1 bilhão, enquanto as entradas líquidas globais alcançaram uma nova máxima histórica em um ano, US$ 37,3 bilhões.

De acordo com o monitoramento, Suíça, Suécia e Canadá também sacaram respectivos US$ 26,2 milhões, US$ 16,6 milhões e US$ 10 milhões, respectivamente. Em direção contrária, Estados Unidos, Hong Kong, Alemanha e Austrália depositaram respectivos US$ 266 milhões, US$ 38,7 milhões, US$ 12,3 milhões e US$ 9,5 milhões.

Segundo a CoinShares, o bitcoin registrou US$ 457 milhões em saídas líquidas, o primeiro volume semanal significativo de saques desde setembro, possivelmente pela realização de lucros depois de o benchmark se aproximar do nível psicológico de US$ 100 mil. Na mesma direção, cestas multiativos e a Solana representaram os principais fluxos de retiradas por criptoativo, US$ 16,3 milhões e US$ 3,8 milhões respectivamente.

Produtos de ether se beneficiam

Em direção oposta, os produtos baseados em Ethereum podem ter se beneficiado dos saques em fundos de bitcoin, já que os fundos de ether captaram líquidos US$ 634,4 milhões e acumularam saldo positivo de US$ 2,2 bilhões esse ano. Nesse caso, os produtos baseados em receberem US$ 95 milhões em entradas líquidas.

Com ligeiro recuo, o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) fechou a semana a US$ 156,6 bilhões, e o Brasil na sexta colocação com US$ 1,34 bilhão em investimentos. Estados Unidos, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia também mantiveram suas posições com respectivos US$ 117,92 bilhões, US$ 7,37 bilhões, US$ 6,48 bilhões, US$ 5,79 bilhões e US$ 3,99 bilhões.

Encabeçam o Top 15 dos fundos cripto em termos de entradas líquidas o iShares Bitcoin, iShares Ethereum, Ether Strategy ETF, Fidelity Ethereum Fund e XRPETC Group, com respectivos US$ 486,3 milhões, US$ 300,5 milhões, US$ 134,6 milhões, US$ 119,9 milhões e US$ 81,5 milhões.

Em direção contrária, as principais saídas líquidas foram do Bitwise Bitcoin ETF, Grayscale Bitcoin Trust, 2X Bitcoin Strategy, ARK 21Shares e Fidelity Wise Origin Bitcoin, com respectivas saídas líquidas de US$ 199,7 milhões, US$ 194,4 milhões, US$ 103,5 milhões, US$ 103,1 milhões e US$ 83,7 milhões.

Na semana anterior, os investidores nacionais realizaram lucros com o bitcoin a alcançaram R$ 7,9 milhões em fundos de criptomoedas.

