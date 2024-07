Elon Musk diz que bitcoin "tem mérito", mas que não vai promover criptomoedas

O bilionário Elon Musk disse durante um evento nesta semana que o bitcoin "tem algum mérito" e que gosta da criptomoeda meme dogecoin, mas que não pretende promover novamente qualquer ativo digital, apesar de ter ficado conhecido por usar suas redes sociais para divulgar criptoativos.

Musk falou sobre o tema no evento X Takeover, ligado à rede social controlada por ele. Questionado sobre o tema das criptomoedas, ele disse que "eu não vou promover as criptomoedas, no máximo apenas como piada. Se você ver minha conta divulgando criptos, não sou eu".

"Eu realmente penso que o bitcoin tem um mérito e talvez algumas outras criptomoedas também tenham, e eu tenho uma espécie de ponto fraco com o dogecoin porque eu gosto de cachorros e de memes", comentou o bilionário.

O alerta de Elon Musk ocorre meses depois de autoridades de Hong Kong identificarem um golpe criado por uma corretora de criptomoedas que operava sem licença na região. A operação ilegal envolvia o uso de "deepfakes" — conteúdos gerados por inteligência artificial — do bilionário Elon Musk, buscando atrair investidores.

Elon Musk e criptomoedas

Os comentários de Musk refletem uma posição recente do empresário, que tem buscado se afastar do mundo das criptomoedas. Atualmente, ele enfrenta um processo de US$ 258 bilhões movido por investidores que alegam que ele promoveu um esquema de pirâmide financeira baseado na criptomoeda meme dogecoin.

O processo alega que ele “usou seu status de homem mais rico do mundo para operar e manipular um esquema de pirâmide baseado no dogecoin", citando diversas ocasiões em que Musk gerou quedas e disparadas no preço do ativo por meio de suas declarações.

Já os advogados do bilionário afirmaram que o processo — aberto por investidores da dogecoin em junho de 2022 — era uma "obra fantasiosa de ficção" e que se apoiava em argumentos "muito vagos", centrados em publicações "inócuas e muitas vezes tolas" de Musk no antigo Twitter.

A mudança do bilionário também tem frustrado investidores que apostavam que o X poderia adotar o dogecoin e o bitcoin como moedas oficiais, disponíveis para os usuários, algo que não ocorreu até o momento. Mesmo assim, a Tesla, outra empresa de Musk, mantém uma quantia milionária de bitcoins em sua reserva patrimonial.