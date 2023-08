Elon Musk descarta possibilidades de criptomoeda do Twitter: ‘nunca faremos’

Entusiastas das criptomoedas especulam sobre a integração de criptomoedas no Twitter há anos, mas a possibilidade da rede social ter sua própria cripto foi descartada por seu novo dono, o empresário Elon Musk.

Famoso por apoiar criptomoedas como bitcoin e dogecoin, Elon Musk alimentou as expectativas de investidores ao comprar o Twitter no ano passado. A criptomoeda-meme dogecoin chegou a disparar diversas vezes por conta disso, incluindo no dia em que o logotipo do Twitter foi trocado pelo cachorro da raça Shiba Inu que estrela o meme “doge”.

A rede social já possui integração com recompensas em bitcoin, lançada antes da venda do Twitter. Seu criador, Jack Dorsey, também é um grande entusiasta da maior criptomoeda do mundo. No entanto, usuários mais otimistas sobre a criação de uma criptomoeda própria do Twitter podem ter suas expectativas frustradas por Elon Musk.

Desde que os rumores sobre a possibilidade de uma integração com criptomoedas no Twitter surgiram, golpistas se aproveitaram do assunto em alta para buscar por novas vítimas. Nesse sentido, Elon Musk negou a possibilidade de uma criptomoeda própria do Twitter ao responder a outro usuário:

And we never will — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023

“Elon Musk e X nunca lançaram uma criptomoeda”, alertou o usuário Doge Designer sobre artigos falsos alegando a criação de uma criptomoeda do Twitter.

“E nunca o faremos”, respondeu Musk.

Elon Musk e criptomoedas

Apesar da recente negativa, Elon Musk é uma personalidade de grande destaque no mercado de criptomoedas. A Tesla, uma de suas empresas mais famosas, investe em bitcoin como estratégia de tesouraria. No momento, a empresa possui 10,5 mil unidades da criptomoeda e é a quinta que mais investe entre as empresas listadas em bolsa.

Além disso, Musk é conhecido no mundo das criptomoedas como “dogefather” por seu apoio à criptomoeda-meme dogecoin. Segundo ele, foram os funcionários das fábricas da Tesla que o convenceram a dar o seu apoio ao ativo que, inicialmente, foi criado como uma piada.

Depois de muitas declarações que movimentaram o preço da dogecoin em diversas ocasiões, Musk chegou até mesmo a enfrentar um processo que colocou em risco toda a sua fortuna por acusações de manipulação de mercado e recomendação de investimento.

De acordo com informações do Decrypt, desenvolvedores da dogecoin declararam ao portal em 2021 que estavam trabalhando com Musk para criar uma alternativa mais barata e ecológica para o bitcoin.

