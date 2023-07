Elo lança programa e quer incentivar startups de cripto, blockchain e tokenização no Brasil

A Elo, uma das maiores empresas de tecnologias de pagamento do Brasil, anunciou o lançamento de uma atualização de seu programa de inovação aberta, o Elo Conecta e que agora ganhará ainda mais apetite por soluções voltadas ao mercado de criptomoedas.

O programa da Elo já reuniu mais de 700 startups do Brasil e está em fase de aceleração plena de três cases exclusivos dedicados a Web3, NFT e Iniciação de Pagamentos.

Segundo a empresa, a principal atualização é que a partir deste segundo semestre, a Elo vao expandir o escopo, antes orinetado à startups em Early Stage (estágio inicial), para abranger startups de qualquer tamanho e estágio de maturidade.

“As soluções originadas de nosso desafio vão nos permitir identificar padrões e tendências de suma importância para verificar a possível existência de atividades suspeitas em nossas atividades, pensando aqui em produtos ou serviços em fase interna de validação”, afirma Duda Davidovic, superintendente de Inovação da Elo.

Segundo a Elo, os focos do programa estão voltados para tokenização, contratos inteligentes, oráculos, blockchain, entre outros

Tokenização: Soluções estruturantes que possibilitem a tokenização de diferentes tipos de ativos em redes de registro distribuído

Contratos inteligentes: Tecnologias que possibilitem explorar a utilização de contratos inteligentes e suas aplicações dentro do contexto da economia tokenizada

Interoperabilidade: Soluções que possibilitem a utilização de uma mesma aplicação em diferentes redes blockchain e no sistema legado, mantendo as mesmas funcionalidades e grau de eficiência

Privacidade: Tecnologias que elevam o grau de privacidade entre “nós” que atuam dentro de uma mesma blockchain privada, seguindo as mesmas diretrizes do sistema financeiro tradicional

Identidade: Soluções capazes de criar uma identidade única e compatível com diferentes tipos de redes e sistemas de pagamento, dentro e fora da economiza tokenizada

Oráculos: Tecnologias capazes de captar dados off-chain e levá-los para aplicações on-chain de forma segura e eficiente

“Somos ao mesmo tempo bastante rigorosos na escolha dos projetos campões e ao mesmo tempo atentos e genorosos em todo o processo de seleção, apoio, networking, agenda de troca de conhecimento e demais fóruns de relacionamento com a nossa base de startups”, analisa a head de Inovação da Elo.

Além disso, a outra grande aposta do novo Elo Conecta é lançar desafios periódicos em busca de startups relacionadas a um tema específico das tendencias focais estabelecidas.

“A ideia central dos desafios é selecionar startups com as quais possamos testar um caso de uso relacionado as teses do programa a fim de posteriormente, criar tecnologias que permitam a Elo alcançar novos mercados. O primeiro estágio será o de Monitoramento de transações em redes Blockchain”, reforça Duda.

O desafio além do desenvolvimento de uma POC para teste de tecnologia, possui o objetivo de apoiar o desenvolvimento e o crescimento de startups inovadoras, oferecendo recursos para impulsionar seus negócios.

Diante disso a Elo irá oferecer para as startups selecionadas, mentoria: as startups poderão receber orientação de especialistas da Elo e de profissionais do mercado, que auxiliam no desenvolvimento de estratégias, modelagem de negócios, marketing, finanças, entre outros aspectos relevantes.

Além de acesso à rede de contatos: o programa proporciona a oportunidade de conexão, ampliando a rede de contatos e criando oportunidades de colaboração. Treinamentos e capacitação: as startups têm acesso a treinamentos da Microsoft para aprimorar suas habilidades em áreas-chave, como gestão, tecnologia, vendas e liderança.

E também visibilidade e marketing: as startups selecionadas receberem apoio na divulgação de suas soluções por meio dos canais de comunicação da Elo e podem ter a chance de se apresentar em eventos e conferências relevantes.

