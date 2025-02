El Salvador mantém compras diárias de bitcoin após limitar adoção da criptomoeda

O governo de El Salvador manteve a estratégia de comprar diariamente 1 unidade de bitcoin, mesmo depois do Congresso alterar a lei do país sobre a criptomoeda e implementar um conjunto de limitações ao uso do ativo. As mudanças aprovadas foram propostas pelo próprio governo do presidente Nayib Bukele.

Dados reunidos a partir de plataformas de monitoramento de blockchain indicam que El Salvador adquiriu 52 unidades da criptomoeda nas primeiras semanas de 2025. E o montante inclui compras do ativo nos dias subsequentes às alterações aprovadas pelo Congresso.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Apenas no dia 1º de fevereiro, El Salvador comprou 2 unidades de bitcoin ao invés de 1. O Congresso aprovou as propostas de alteração na lei sobre o ativo na última quarta-feira, 29. Um dos principais detalhes alterados é a retirada de referências ao bitcoin como uma "moeda".

Com as alterações, estabelecimentos comerciais e empresas não serão mais obrigados a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento, potencialmente reduzindo o uso do ativo no país. As mudanças também alteraram o escopo da lei, com o texto informando agora que o objetivo é ser uma "regulação do bitcoin como curso legal".

O Congresso do país também retirou dois trechos da lei. O primeiro permitia que impostos fossem pagos com a criptomoeda, enquanto o segundo obrigava o governo a oferecer para donos da moeda digital formas de conversão do ativo para dólar em caixas eletrônicos.

O projeto foi submetido pelo governo do presidente Nayib Bukele após um acordo de empréstimo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O FMI concordou em emprestar US$ 1,4 bilhão para o país, desde que o governo retirasse a obrigatoriedade de aceitação da criptomoeda.

As mudanças representam o primeiro recuo na adoção da criptomoeda iniciada por Bukele, que é um grande defensor do ativo digital nas redes sociais. Ele chegou a compartilhar uma publicação comemorando o acordo, sem dar detalhes sobre as partes envolvendo a criptomoeda.

Desde a adoção do bitcoin como moeda de curso legal, o uso pela população tem sido pequeno, abaixo das expectativas do próprio Bukele. Entretanto, o país tem atraído investimentos pela construção de reservas de bitcoin e emissão de títulos ligados à criptomoeda. O país já havia confirmado anteriormente que manteria as compras diárias de bitcoin.