Autor de Pai Rico, Pai Pobre comenta queda de cripto após tarifas de Trump: "Hora de ficar rico"

No último final de semana, o mercado de criptomoedas entrou em forte queda após Donald Trump anunciar novas tarifas contra o México, Canadá e China. Disponíveis para negociação 24h por dia incluindo nos finais de semana, as criptomoedas iniciaram a semana “no vermelho”. No entanto, o ocorrido pode ser uma oportunidade de compra e até mesmo de enriquecimento, de acordo com Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre.

Para Kiyosaki, estamos diante de um grande colapso da economia mundial. Neste cenário, as tarifas de Trump podem fazer ativos como o ouro, prata e o bitcoin despencarem. No final de semana, a criptomoeda chegou a cair para US$ 91 mil, mas já sinaliza recuperação para os US$ 99 mil.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

As tarifas de Trump causaram receio por uma possível “guerra de taxas” e retaliação de outros países. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “medo” em 44 pontos nesta segunda-feira, 3.

"Hora de ficar rico"

TRUMP TARRIFS BEGIN: Gold, silver, Bitcoin may crash. GOOD. Will buy more after prices crash. Real problem is DEBT….which will only get worse. CRASHES mean assets are on sale. Time to get richer. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 31, 2025

“As tarifas de Trump começaram: ouro, prata e bitcoin podem colapsar. [Isso é] bom. Vou comprar mais depois que os preços despencarem. O problema real é a dívida... que só vai piorar. Colapsos significam mais ativos em promoção. Hora de ficar mais rico”, publicou Robert Kyosaki em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

“O colapso brutal chegou. Os mercados de ações, títulos, ativos imobiliários, ouro, prata e bitcoin estão colapsando. Os melhores ativos do mundo estão em promoção. Milhões vão perder seus empregos. Esse é o melhor momento para ficar rico. Não seja um perdedor. Mantenha a calma. Tome cuidado”, acrescentou Kiyosaki em uma nova publicação no último domingo, 2.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok