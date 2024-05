Edward Snowden diz que "tempo está acabando" para proteger privacidade no Bitcoin

Edward Snowden, um ex-funcionário da CIA que ficou famoso por vazar informações confidenciais do governo dos Estados Unidos, disse na última quinta-feira, 2, que "o tempo está acabando" para proteger a privacidade dos usuários do blockchain Bitcoin, um tema que preocupa o ativista.

Snowden se tornou um dos mais famosos defensores da criptomoeda nos últimos anos, mas ele destacou sua preocupação em uma publicação no X, antigo Twitter. Ele falou sobre o tema em referência ao anúncio do encerramento de operações de uma carteira digital ligada à rede.

"Há dez anos, eu venho alertando os desenvolvedores do Bitcoin de que a privacidade precisa ser garantida no nível do protocolo. Este é o aviso final. O tempo está passando", afirmou, defendendo que a garantia de privacidade dos usuários precisa ser incorporada ao próprio funcionamento do blockchain.

A publicação não foi a primeira vez em que Snowden falou sobre o tema. Em outubro de 2023, ele chegou a afirmar que a adoção da criptomoeda por grandes empresas mundiais representava um esforço para "domesticar" a criptomoeda e limitar seu potencial.

Na visão dele, a adoção institucional crescente no mercado cripto acaba servindo como uma forma de ocultar o "verdadeiro valor" do bitcoin, pensando em diversos casos de uso reais.

Nesse sentido, ele avaliou que os investidores de varejo deveriam estar focando menos nos números e buscando "se aprofundar na tecnologia e aplicações" que as criptomoedas possuem. Para Snowden, o mercado cripto enfrenta no momento um risco "alto" de controle por parte de diferentes governos.

Por isso, ele defendeu que os investidores deveriam focar em "proteger" o bitcoin de um processo de "institucionalização", que ele acredita que será negativo para a criptomoeda ao aumentar o potencial de controle do ativo por parte de entidades centralizadas.

Já em fevereiro deste ano, Snowden afirmou que a criptomoeda seria o "avanço monetário mais significativo" desde a invenção da cunhagem, que deu origem às moedas.

Snowden revelou anteriormente que comprou bitcoin pela primeira vez em 2013. Na época, a criptomoeda estava bem distante do valor atual: o ativo rondava os US$ 500 e, atualmente, está cotado a cerca de US$ 50 mil. Entretanto, a carteira digital com as unidades do ativo acabou sendo apreendida pelas autoridades dos EUA.