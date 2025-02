Dogecoin: após queda de 30% em um mês, criptomoeda meme ainda vai voltar a subir?

As criptomoedas meme ganharam destaque nos últimos tempos por seus movimentos de alta expressivos. Inspiradas em memes da internet e sem muitos fundamentos por trás, as “memecoins” se tornaram o investimento especulativo do momento para os usuários de criptomoedas. No entanto, o cenário atual é de quedas quase tão expressivas quanto seus movimentos de alta.

A Dogecoin, primeira criptomoeda meme, disparou após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e a criação de um departamento com a sigla DOGE comandado por Elon Musk no país. No entanto, nos últimos trinta dias a criptomoeda meme acumula queda de 32%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Dogecoin ainda pode voltar a subir?

“Dogecoin vai ser muito direcionada nas próximas semanas pelo que está sendo feito com o Departamento DOGE nos EUA. Tirando isso, continua sendo uma criptomoeda meme que até tem o seu próprio ecossistema, mas não foge muito disso”, explicou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

“O grande forte das criptomoedas meme é que elas têm boa performance quando existem injeções mais fortes de liquidez no mercado como um todo. Agora a liquidez está um pouco apertada, e por isso vemos as memecoins sofrendo bastante”, acrescentou.

“As memecoins dependem muito de movimentos de liquidez e são altamente especulativas. Então os próximos passos da dogecoin vão depender do cenário de liquidez e o que o próprio Elon Musk vai construir de narrativa para a moeda. Como o Departamento DOGE possui as mesmas letras, se ele mencionar algo, pode ser que a criptomoeda volte a subir”, concluiu Josa.

