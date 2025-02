Procura por token do Santos dispara mais de 20 vezes com retorno de Neymar

O retorno de Neymar ao Santos provocou uma procura sem precedentes pelo Token da Vila, o criptoativo do clube lançado em 2018 pelo Mercado Bitcoin. O token é lastreado no mecanismo de solidariedade do Santos, permitindo que torcedores e investidores adquiram uma fração dos direitos creditórios de jogadores formados na base do time.

Segundo informou o MB ao Cointelegraph Brasil, na semana passada, a busca pelo token registrou uma média 10 vezes maior em relação ao volume habitual, com picos de até 20 vezes nos dias do anúncio oficial da contratação e durante a festa de apresentação do jogador na Vila Belmiro.

"O momento é especialmente relevante para os detentores do Token da Vila, que receberam recentemente um pagamento de R$ 7,1 milhões, referente à segunda parcela da transferência de Neymar para o Al Hilal. O valor resultou em um repasse de R$ 11,58 por token, que teve seu lançamento a R$ 50. No total, o Token da Vila já distribuiu mais de R$ 19 milhões aos investidores em dez repasses realizados desde o lançamento", destacou o MB.

Além do impacto financeiro, a exchange avalia que o aumento na procura pelo token reflete o engajamento da torcida com o clube e o potencial do Santos como formador de grandes talentos. O projeto segue atraindo atenção também por conta da expectativa de futuros repasses relacionados a transferências em potencial de jogadores como Rodrygo, Caio Henrique e Yuri Alberto, também formados na Vila.

O Token da Vila registrou recentemente outros pagamentos importantes. Entre eles, a última parcela da negociação do lateral Emerson Palmieri, que rendeu R$ 904 mil, e cerca de R$ 537 mil provenientes da venda do zagueiro Lucas Veríssimo.

Avanço da tokenização

Segundo o Mercado Bitcoin, o Token da Vila faz parte das iniciativas de tokenização de ativos do mundo real por parte da exchange. A exchange brasileira de criptomoedas ocupa atualmente a terceira colocação no ranking mundial da RWA.xyz para ativos tokenizados de crédito privado, registrando um volume de US$ 171 milhões em tokens emitidos.

Segundo estimativas da RWA.xyz, o mercado de tokens RWA, desconsiderando as stablecoins, movimenta atualmente US$ 15,3 bilhões, sendo que os títulos de dívida privados representam US$ 9,8 bilhões, o que corresponde a 63,3% do total de ativos tokenizados.

Para 2025, o Mercado Bitcoin tem como objetivo triplicar novamente a emissão de tokens RWA vinculados a crédito privado, buscando integrar ativos financeiros tradicionais à tecnologia blockchain.