Disparada do bitcoin deixa mais de 97% dos endereços do blockchain com lucro

A disparada recente no preço do bitcoin nas últimas semanas fez com que a criptomoeda atingisse o maior nível de preço desde dezembro de 2021, rondando inclusive a máxima histórica de US$ 69,8 mil. Com isso, a maior parte dos investidores do ativo estão agora com lucros potenciais não realizados.

Dados da plataforma IntoTheBlock apontam que, atualmente, 97% dos endereços no blockchain do bitcoin estão com lucros. Como cada pessoa pode ter quantos endereços quiser, não é possível determinar quantos donos dos endereços efetivamente estão com lucros não realizados.

Ainda de acordo com a IntoTheBlock, a taxa é a maior desde de novembro de 2021, reforçando as semelhanças entre o ciclo de alta daquele ano e o atual. Em 2021, a criptomoeda chegou a atingir o recorde de preço de US$ 69,8 mil antes de entrar em uma forte tendência de queda.

O lucro no investimento em bitcoin é determinado da mesma forma que em outros ativos do mercado: quando o valor atual da criptomoeda é superior ao valor de aquisição. Como os dados do blockchain são públicos, é possível determinar qual o valor pago por um endereço para adquirir o ativo.

"Dada a percentagem substancial de endereços com lucro, a pressão de venda dos investidores que tentam atingir o ponto de equilíbrio já não tem um efeito significativo", avalia a IntoTheBlock.

Na visão da empresa, os novos investidores que estão migrando para o mercado de criptomoedas e comprando bitcoin "estão essencialmente comprando de usuários existentes que já estão obtendo lucro", criando uma dinâmica que é positiva para o preço da criptomoeda.

Atualmente, o bitcoin acumula uma valorização de mais de 50% em 2024. Especialistas associam a alta da criptomoeda principalmente ao lançamento e sucesso dos ETFs do ativo nos Estados Unidos e às expectativas em torno do próximo halving do projeto, previsto para abril.

