Depois de queda com início da guerra, bitcoin se recupera e pode subir 10%

Por Lucas Costa*

O bitcoin tem muita volatilidade no dia de hoje, assim como os mercados globais. A escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia teve seu auge nessa madrugada, quando tropas russas iniciaram a invasão da Ucrânia. O mercado como um todo amanheceu em queda, com o S&P 500 caindo forte, chegando a apagar, entre dezembro e fevereiro, cerca de 8 meses do seu movimento de alta anterior. No período da tarde, tivemos uma grande virada, após fala do presidente Biden sobre sanções ao governo russo.

A contextualização desse cenário global é importante, visto que no período da manhã a fuga de ativos de risco provocou uma forte pressão de venda na principal cripto, enquanto o alívio, se é que pode ser chamado assim, trouxe uma recuperação e positivou os mercados como um todo. Já havíamos discutido anteriormente nessa coluna sobre a correlação que se tem observando entre o bitcoin e as bolsas americanas, com movimentos muito similares ao da Nasdaq, por exemplo.

Sabemos que conflito geopolítico é um assunto sério e que qualquer forma de ação que promova violência é totalmente indesejável nesse ponto da evolução da humanidade. A nossa função, enquanto analistas, é de continuar acompanhando o cenário dos mercados, com o objetivo de dar um melhor direcionamento pro investidor quando a emoção gera ansiedade e falta de clareza nas decisões. A questão então é: como podemos enxergar tecnicamente o que está acontecendo e quais podem ser os próximos cenários para o bitcoin nesse contexto global?

O ponto de partida do gráfico diário não muda muito do que vínhamos observando, o preço fez a quebra da linha de tendência de baixa, que poderia sinalizar uma reversão de baixa para alta no curto prazo. Porém, o movimento foi frustrado, a cripto falhou em fazer topo mais alto que o anterior e tivemos a reação de retomada da pressão vendedora. O cenário por enquanto segue de uma possível lateralização entre os US32.000 e US$44.000, com uma probabilidade ainda existente de teste do fundo.

O movimento formado no dia de hoje vai ser visto em mais detalhe nos próximos parágrafos, mas o candle deixado, olhando por uma perspectiva mais ampla, sinaliza indecisão. A figura vista hoje é chamada de outside bar, que é basicamente uma máxima mais alta que o dia anterior e uma mínima mais baixa que o dia anterior. Do ponto de vista da psicologia do mercado, tivemos um movimento brusco, mas que faltou ímpeto tanto de compradores e vendedores para darem sequência nos rompimentos.

O gráfico com periodicidade de uma hora mostra em detalhes a violência dos movimentos observados hoje, com uma espécie de volta em V a partir das 15h, depois de uma madrugada conturbada. No curtíssimo prazo, temos uma resistência na média móvel de 200 períodos em US$39.265, que caso dê continuidade possui alvos em US$41.530 e US$42.690, muito próximo de uma região de retração de Fibonacci do gráfico diário que estamos observando.

O cenário estratégico pro momento é da necessidade de mais informações, o ambiente é bastante incerto e pode mudar constantemente, conforme novas manchetes. A evolução do mercado de cripto trouxe uma ferramenta poderosa, mas perigosa, a “alavancagem”. Muitas vezes enxergamos a oportunidade de maximização de ganhos, mas falhamos em reconhecer qual seria um cenário ruim caso estivermos errados. O ponto que gosto de trabalhar é sempre imaginar qual seria o “pior cenário possível”, e se esse cenário não me soa tão ruim assim, sinal que estou no tamanho correto de uma posição.

O importante agora, pra quem está alavancado, é diminuir a sua exposição ao risco, visto que os movimentos podem ser amplificados. Então, é mais prudente compreender que não é hora de correr riscos desnecessários e nem ser stopado por conta dos “swings” normais de um mercado em maior volatilidade. Os investidores de longo prazo, na minha opinião, podem manter suas posições ou fazer uma leve retirada para formação de caixa, visto que o bitcoin não perdeu os US$33.000, que é o principal suporte. Na próxima semana teremos um cenário melhor definido, com o mercado digerindo no final de semana todos esses acontecimentos.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

