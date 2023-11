Demissão de Sam Altman da OpenAI faz criptomoeda Worldcoin despencar

O Worldcoin (WLD), o token do projeto de escaneamento de íris de Sam Altman, foi alvo de grande volatilidade nos últimos dias em função de sua demissão do cargo de CEO da OpenAI e das informações posteriores de que ele estava negociando seu retorno ao cargo. Por fim, a OpenAI anunciou a contratação de um novo CEO.

O WLD registrou alta de US$ 2,48 em 16 de novembro, antes de iniciar uma queda que se acelerou depois que Altman foi demitido pela OpenAI em 17 de novembro. O token nativo da Worldcoin atingiu mínimas de quase US$ 1,84, de acordo com dados da CoinGecko.

O token se recuperou, no entanto, subindo 12% em um dia, atingindo alta intradiária de US$ 2,54 durante as negociações asiáticas na manhã de segunda-feira. Voltou a cair cerca de 7% para US$ 2,30 depois que Altman foi substituído como CEO da OpenAI pelo cofundador da Twitch, Emmett Shear, e contratado pela Microsoft.

Demissão de Sam Altman

Altman é cofundador da Worldcoin, que foi lançada em julho. Embora o projeto não tenha ligação direta com a OpenAI, a recuperação inicial do WLD ocorreu após os relatos de que um grupo de executivos e investidores da OpenAI estava pressionando a diretoria da empresa para reconduzir Altman ao cargo de CEO da empresa de inteligência artificial.

A Worldcoin é uma plataforma de identidade digital com ambições de criar um sistema financeiro e de identidade mundial usando a tecnologia de escaneamento de retina para autenticar seres humanos em meio à escalada da tecnologia de inteligência artificial (IA).

O lançamento da Worldcoin polarizou a comunidade cripto. Parte dos usuários manifestou reservas sobre a centralização, a privacidade e a segurança do WLD.

Os criptoativos relacionados à IA tiveram desempenho superior nas últimas 24 horas. A capitalização de mercado de tokens relacionados à IA registraram aumento de 7,2%, para US$ 6,5 bilhões, com tokens como Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) e Akash Network (AKT) registrando ganhos de dois dígitos, de acordo com dados da CoinGecko.

