Sam Altman vai liderar equipe de Inteligência Artificial da Microsoft

Demitido do cargo de CEO da OpenAI na última sexta-feira, 17, Sam Altman assumirá a liderança de Inteligência Artificial na Microsoft. Segundo a agência Reuters, ele deve assumir uma equipe de pesquisa sobre o tema. O anúncio foi feito pelo CEO da Microsoft, Satya Nadella, nesta segunda-feira, 20.

"Sam Altman e Greg Brockman, ao lado de outros colegas, se unirão a Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisas avançadas de IA", afirmou Nadella em uma publicação na rede social X (antigo Twitter). "A missão continua", escreveu Altman, que ganhou fama após o lançamento do chatbot ChatGPT.

A decisão do conselho de administração da OpenAI de demitir Altman provocou outras saídas no alto escalão da empresa, assim como uma suposta pressão de investidores para que o ex-CEO retorne ao comando do grupo.

Na OpenAI, Emmett Shear, cofundador da Twitch, é quem deve assumir o cargo que era de Altman. Até então, Mira Murati, atual diretora de tecnologia da empresa (CTO), era quem tinha assumido o posto de CEO interina com efeito imediato.