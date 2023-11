Javier Milei é a favor do bitcoin? Conheça visão do próximo presidente da Argentina sobre cripto

Envolvimento com empresa processada

O próprio Milei chegou a reconhecer os riscos do investimento em bitcoin, mas acabou se envolvendo em um escândalo financeiro no país. Em 2022, a empresa Coinx, que oferecia os "melhores retornos do mercado" em investimento de criptoativos, encerrou as operações após ser acusada pelas autoridades da Argentina de promover um esquema de pirâmide financeira.

Antes das investigações, em 2021, Javier Milei compartilhou nas redes sociais uma foto com um dos fundadores da companhia. "Escreva para eles no meu nome, assim você vai se aconselhar [sobre investimentos em cripto] com os melhores", comentou o político. Após a revelação da fraude, Milei negou qualquer associação com a empresa.

Mesmo assim, ele se tornou alvo de um processo aberto por algumas das vítimas da Coinx, que alegaram que realizaram os investimentos após serem influenciadas pelos posts de Milei. As perdas chegariam a mais de R$ 150 mil, na cotação atual.

O presidente eleito da Argentina também se pronunciou sobre a regulamentação de criptomoedas. Para ele, os governos deveriam "ficar de fora do mercado", sem estabelecer leis e regras de operação. Mas a posição diverge da visão das próprias empresas do setor. No Brasil, por exemplo, o Marco Legal das Criptomoedas contou com a defesa das companhias cripto brasileiras e internacionais, que viram a medida como essencial para a expansão do setor.

A posição de Milei mostra que, apesar dos elogios aos criptoativos, uma adoção estatal de criptomoedas não parece ser a intenção do político. Ao invés disso, ele tem focado na defesa da dolarização da economia, uma proposta que também acumula críticas e ceticismo pela dificuldade de implementação.