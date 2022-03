Crypto Insights: o bitcoin não é uma reserva de valor

Por André Portilho

Tem havido muita confusão sobre o bitcoin ser ou não uma reserva de valor. A resposta direta é, não. Ou pelo menos não ainda.

Nenhum ativo vira uma reserva de valor de uma hora pra outra. Esse é um processo que leva tempo e depende de várias coisas, inclusive do contexto histórico do momento.

O primeiro passo nesse processo passa pelo ativo ter algumas características específicas que possam fazer dele uma reserva de valor. As principais são:

1.Escassez: Para vir a ser uma reserva de valor, um ativo deve ser escasso, limitado. Uma oferta muito grande ou ilimitada tende a fazer com que haja uma perda de valor, e consequentemente, esse ativo não vai servir como reserva.

2. Estabilidade de preço: Se um ativo hoje vale mil reais, amanhã vale 500, e depois de amanhã ele vale 2000, ele jamais vai poder ser uma reserva de valor. Veja que não estamos falando de um preço que não mude, mas sim que tenha uma baixa volatilidade.

3. Durabilidade: Uma reserva de valor deve ter uma perenidade no tempo que garanta que se você comprar o ativo hoje, deixá-lo guardado e voltar daqui um, dez ou vinte anos, ele vai estar intacto da mesma forma. Imagine a situação de você colocar todo seu dinheiro em um ativo perecível como uma commodity agrícola, por exemplo. Soja, café ou milho. Você guarda tudo em um galpão e volta depois de um tempo. Há uma chance grande desse ativo ter mofado ou apodrecido, e não ter mais valor nenhum.

4. Segurança: Deve ser difícil de ser falsificado.

5. Portabilidade: Deve ser fácil de se transportar de um lugar para o outro. Essa não é uma característica necessária, mas é desejável.

O segundo passo no processo para um ativo ser uma reserva de valor é que ele deve ser amplamente aceito e adotado. Não adianta nada eu achar que alguma coisa é uma reserva de valor, se só eu acho isso e ninguém mais. Quanto maior for a adoção e aceitação, melhor, e ela pode acontecer localmente ou globalmente. O ouro é um exemplo. Tem quase todas as características que eu citei e teve vários usos ao longo do tempo que o levaram a ser adotado como reserva de valor e moeda. Hoje, apesar de não ser mais usado como moeda, ainda é uma reserva de valor.

Existem alguns exemplos mais exóticos que mostram como o contexto histórico e local são importantes. No Brasil hiperinflacioário dos anos 80, linhas telefônicas eram uma forma de reserva de valor e atendiam quase todos os pontos que eu falei aqui antes. Não haviam linhas de telefone para todo mundo. A demanda era grande, e os preços acompanhavam de perto a inflação. As pessoas compravam essas linhas para guardar e preservar seu dinheiro. Era uma reserva de valor local, dada a situação específica do país. Mas não deixava de ser uma reserva de valor.

Hoje, o bitcoin não é uma reserva de valor. Mas possui características para que possa vir a ser uma no futuro. Esse é um processo que leva tempo e passa por as pessoas, primeiro, reconhecerem nele as propriedades e utilidades que façam com que comece a ser adotado. Depois, essa adoção tem que ganhar escala, e o bitcoin passar a ser aceito de forma mais ampla na sociedade.

O bitcoin é um ativo escasso, dado o máximo de 21 milhões de unidades que podem ser emitidas. Quando ele passa a ser adotado e a procura aumenta, o preço tende a subir pela simples relação entre demanda e oferta. À medida que isso vai acontecendo e mais gente vai adotando, a volatilidade tende a diminuir e o preço a ser mais estável.

Entendendo esse processo, vamos voltar àquelas características mencionadas anteriormente e ver onde o bitcoin se encaixa.

O bitcoin é escasso, duradouro no tempo, dado que é digital, seguro, dado que é impossível de ser falsificado, portátil e fácil de ser transportado.

Juntando essas características com um aumento na adoção e na aceitação, e com uma maior estabilidade de preço que vem junto com esta maior adoção, temos, em tese, todas as condições para que o bitcoin possa ser um dia uma reserva de valor.

Além disso, temos que analisar e entender o contexto histórico que estamos vivendo. O ouro é uma reserva de valor há milhares de anos, e provavelmente vai continuar sendo por um tempo. Mas o ouro virou uma reserva de valor em um mundo analógico. O mundo que vivemos hoje já é em grande parte digital. Ter uma reserva de valor também digital é um processo que vai acontecer de uma forma ou outra, e o bitcoin tem tudo para ocupar esse espaço. Uma reserva de valor digital, global e sem fronteiras.

A gente se vê semana que vem no próximo Crypto Insights!

*André Portilho é o head de Digital Assets do banco BTG Pactual

