Crise da USDC vai frear crescimento de stablecoins, avalia Moody's

A turbulência recente no setor bancário tradicional, culminando na criptomoeda USDC perdendo temporariamente sua paridade com o dólar, pode afetar negativamente a adoção de stablecoins e potencialmente aumentar os pedidos de regulamentação para o segmento, avalia a agência de classificação de crédito Moody's.

Em seu último relatório, publicado em 16 de março, a Moody's diz que as stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias podem enfrentar nova resistência após a crise da USDC, com a perda de paridade em 10 de março após a falência do Silicion Valley Bank.

“Até agora, grandes stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias mostraram notável resiliência, tendo saído ilesas de escândalos anteriores, como o colapso da FTX”, escreveram os analistas Cristiano Ventricelli, Vincent Gusdorf, Rajeev Bamra e Fabian Astic. “No entanto, eventos recentes mostraram que a dependência dos emissores de stablecoins em um conjunto relativamente pequeno de instituições financeiras fora da cadeia limita sua estabilidade".

O súbito colapso do Silicon Valley Bank em 10 de março foi um evento de risco significativo para o emissor da USDC, a Circle, que tinha US$ 3,3 bilhões em ativos vinculados ao banco. Ao longo de três dias, a empresa liberou cerca de US$ 3 bilhões em resgates do USDC, já que o valor de sua criptomoeda caiu para um mínimo histórico de cerca de US$ 0,87.

Ao final das operações bancárias nos Estados Unidos em 15 de março, a Circle havia “limpado substancialmente toda a carteira de pedidos de cunhagem e resgate do USDC”, disse a empresa. A USDC rapidamente recuperou sua posição depois que a Federal Deposit Insurance Corporation anunciou que apoiaria todos os depósitos mantidos no Silicon Valley Bank.

Futuro das stablecoins

O CEO da Circle, Jeremy Allaire, disse à Bloomberg em 14 de março que sua empresa agora pode acessar totalmente suas reservas de US$ 3,3 bilhões. Embora os apelos para regulamentar as stablecoins tenham aumentado após o colapso do Terra, as criptomoedas lastreadas em moedas fiduciárias, como a emitida pela Circle, operam de maneira diferente do token algorítmico do Terra que falhou em maio de 2022.

No entanto, a Moody's acredita que os reguladores provavelmente buscarão uma supervisão mais rigorosa do setor. A agência de classificação de crédito disse que a USDC foi capaz de recuperar sua paridade apenas quando os reguladores dos EUA decidiram reembolsar os depósitos não garantidos do Silicon Valley Bank.

“Caso contrário, o USDC poderia ter sofrido uma corrida e sido forçado a liquidar seus ativos”, disseram os analistas da Moody's, acrescentando que “dada a atual volatilidade do mercado, tal cenário poderia, por sua vez, ter causado mais corridas aos bancos que detêm os ativos da Circle, o que poderia ter levado à perda de paridade de outras stablecoins".

