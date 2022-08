Criptomoedas não sustentam alta e bitcoin volta a cair após ultrapassar US$ 25 mil

O mercado de criptomoedas inicia a semana em recuo após ter dado sinais de recuperação nas últimas semanas. Sua capitalização de mercado cai 2,8%, mas se mantém acima de US$ 1,1 trilhão, de acordo com dados do CoinGecko. O volume de negociação das criptomoedas é de US$ 97,3 bilhões nas últimas 24 horas.

O bitcoin, amanhece nesta segunda-feira, 15, em queda de quase 1,5%. Cotado em 24.148 no momento, a principal criptomoeda apresenta um recuo no movimento de alta que apresentava nas últimas três semanas. Durante o final de semana, o bitcoin chegou a ultrapassar um importante marco de US$ 25 mil, número que não era visto desde junho. No entanto, a cotação não se manteve.

“O fato do bitcoin não ter escalado em uma subida de novas máximas nesse período a partir de então significa que os investidores ainda estão receosos quanto ao ativo e devem ficar atentos ao mercado e ao cenário macro em geral, esperando por movimentos relevantes nesses setores para mudar de perspectiva”, explicou Thiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado cripto, chegou a atingir o patamar “neutro” pela primeira vez desde abril no último domingo. No entanto, nesta segunda-feira, 15, um recuo de dois pontos fez com que a métrica voltasse a apontar “medo” por parte de investidores do setor.

Enquanto isso o ether, a moeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.905. Apresentando queda de 3,89% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap, a segunda maior criptomoeda do mundo acompanha sua predecessora em um recuo após ter ultrapassado os US$ 2 mil durante o final de semana.

Apesar disso, o ether continua apresentando vantagem para os investidores ao observarmos períodos maiores. Nos últimos 30 dias, a criptomoeda gerou lucro de quase 55%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Segundo Thiago Rigo, da Titanium Asset Management, o movimento se dá por conta da expectativa de investidores para uma atualização importante na rede blockchain que abriga o ether, agendada para setembro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok