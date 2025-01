Lula diz que torce pela gestão de Trump e que não quer briga com Venezuela: ‘Queremos paz’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que torce pela nova gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que espera manter uma boa relação com o país, assim como deseja paz com a Venezuela, Rússia, China e Índia.

“Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os EUA, e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo americano melhore e para que os americanos continuem sendo parceiros históricos do Brasil. Não queremos briga nem com Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia e nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia”, afirmou Lula durante reunião com seus ministros nesta segunda-feira.

Republicano reassume a presidência dos EUA

Donald Trump voltou oficialmente à presidência dos Estados Unidos nesta segunda-feira, quando foi empossado. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compareceram ao evento, ao lado de pelo menos 30 deputados e senadores brasileiros.

Após dois anos de cooperação com o presidente democrata Joe Biden, o governo Lula enfrenta um momento de incerteza nas relações com o republicano Trump. Desde que assumiu o terceiro mandato, Lula tem trabalhado em áreas de interesse comum com os norte-americanos, como combate ao aquecimento global, transição energética e melhoria das condições de trabalho. No entanto, essas frentes estão entre as mais criticadas por Trump.

Desafios nas relações com o Brics e os EUA

Com a troca de comando nos EUA, o Brasil encara o desafio de equilibrar sua relação com os países ocidentais e o grupo Brics, que será presidido por Lula ao longo de 2025. O grupo inclui, entre outros países, a China, um dos focos de tensão na política externa de Trump.

Durante as eleições de 2022, Trump chamou Lula de “lunático” e “esquerdista”. Já nas eleições presidenciais de 2024, Lula declarou apoio à rival do republicano, Kamala Harris. Após a vitória de Trump, o presidente brasileiro o parabenizou e afirmou que espera que ele trabalhe pela paz.