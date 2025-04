"Não economize dinheiro falso", diz autor de Pai Rico, Pai Pobre, que recomenda 3 investimentos

Robert Kiyosaki, nome por trás do best-seller de finanças pessoais Pai Rico, Pai Pobre, voltou a recomendar o investimento em ouro, prata e bitcoin aos seus seguidores no X. Para o escritor, o dinheiro fiduciário e a inflação faz com que as pessoas “empobreçam” e por isso se faz necessário o investimento nestes três ativos, com um deles sendo a melhor opção nos próximos meses.

The Rich get RICHER: For many, many years I have been recommending people not save “fake money” a.k.a. FIAT government money. For years I have recommended saving real gold and silver coins…recently Bitcoin. Unfortunately most people work for and save “fake money.” As the… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 28, 2025

“Os ricos ficam mais ricos. Por muitos e muitos anos eu recomendei que as pessoas não juntassem ‘dinheiro falso’, também conhecido como o dinheiro fiduciário do governo. Por anos, eu recomendei economizar ouro e prata... recentemente o bitcoin. Infelizmente, a maioria das pessoas que trabalha, junta ‘dinheiro falso’. Conforme os preços do ouro, prata e bitcoin sobem... o poder de compra daqueles que trabalham e juntam ‘dinheiro falso’ empobrecem através do roubo governamental conhecido como ‘inflação’. Eu quero que vocês enriqueçam, não empobreçam”, disse Kiyosaki em uma publicação no X no dia 28 de março.

“Por favor, comece a trabalhar e juntar ouro, prata e bitcoin. A prata será a melhor dos três nos próximos dois meses. Hoje a prata custa US$ 35 por onça. Eu acredito que em breve, a prata custará US$ 70 por onça e US$ 200 dentro de um ano ou dois. A boa notícia é que praticamente todo mundo pode comprar pelo menos uma moeda de prata hoje... mas não amanhã. Se cuidem”, acrescentou o especialista.

De acordo com Kiyosaki, estamos prestes a viver um grande colapso da economiza global, o qual ele prevê há anos. Para se proteger disso, o especialista também recomenda os mesmos investimentos: ouro, prata e bitcoin.

