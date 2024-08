Criptomoedas hoje: bitcoin retorna para US$ 60 mil e uma cripto dispara 10% em um dia

Nesta quarta-feira, 14, o bitcoin retornou para a faixa dos US$ 60 mil enquanto muitas das principais criptomoedas apresentam variação de preço inferior a 1%. Nas últimas 24 horas, o setor movimentou mais de US$ 67 bilhões e uma criptomoeda se destacou ao disparar 10%.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 60.040, com alta de 1,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado acumula alta de 5,3% nos últimos sete dias, após ter despencado com o aumento na taxa de juros do Japão, que deu fim a um “carry trade” trilionário e fez mercados financeiros do mundo todo despencarem.

Muitas das maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado são negociadas “de lado” nesta quarta-feira, 14. Ether, SOL, XRP e até mesmo a criptomoeda meme dogecoin apresentam variação de preço inferior a 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Criptomoeda dispara 10% em meio a lateralidade do mercado

Apesar da lateralidade do mercado cripto, uma moeda se destacou nesta quarta-feira, 14, ao subir 10% em um único dia.

No momento, a Toncoin, moeda ligada ao aplicativo de mensagens Telegram, é cotada a US$ 6,95, com alta de 10% nas últimas 24 horas.

Em junho deste ano, a Toncoin já havia batido o recorde de US$ 3 bilhões em investimentos.

