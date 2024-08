Análise: bitcoin se mantém estável, apesar de volatilidade nos mercados globais

Os mercados globais continuam a navegar em um cenário de volatilidade, com os principais índices e ativos reagindo a eventos econômicos e geopolíticos. Nos Estados Unidos, o S&P 500 apresentou uma recuperação notável após a queda de 3% em 5 de agosto de 2024, oscilando entre 5.152 e 5.345 pontos. Nesta semana, o índice está em alta de 2,13%, negociando em 5.456 pontos.

O índice do dólar global (DXY) permaneceu estável na semana passada, mas enfrenta uma queda de 0,64% nesta semana. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram 3,95% na semana passada, mas estão em queda de 3,14% nesta semana.

No mercado de criptomoedas, o bitcoin se manteve estável nas últimas duas semanas, negociando em torno de US$ 61.295, na parte inferior de uma lateralidade. Em contrapartida, o ether apresentou um desempenho mais fraco, com uma queda de 4,94% na semana passada e um recuo adicional de 3,59% na semana atual.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, Bitcoin, Ethereum.

Análise Técnica – S&P 500

O S&P500 fez um movimento de recuperação nas últimas duas semanas e testou a média móvel de 50 dias em 5.454,0. Após o sell off da última semana, o preço falhou o rompimento da média móvel de 200 dias e o price action mostra a formação de máximas e mínimas mais altas que as anteriores.

As próximas resistências são o topo de ago-24 em 5.550,0 e o topo de jul-24 em 5.670,0. O Índice de Força Relativa voltou a trabalhar acima de 50, indicando ganho de momentum.

Análise Técnica – DXY

O dólar fechou a última semana perto da estabilidade, após o forte movimento de queda do início da semana. A tendência de curto prazo fez uma tentativa de reversão de alta para baixa, mas acompanhamos uma leve tentativa de recuperação.

No gráfico diário do DXY, o preço testou a projeção de Fibonacci em 102,435 e fez uma sequência de máximas e mínimas mais altas. A próxima resistência é a média móvel de 21 dias em 103,850.

A tendência de curto prazo ainda é de queda, mas podemos ter uma recuperação até perto da média móvel de 200 dias em 104,150 nos próximos dias, região que esperamos algum aumento da pressão vendedora. A continuidade do movimento de queda pode levar ao teste das projeções de Fibonacci em 102,500 (61,8%) e 101,500 (100%).

Análise Técnica – Bitcoin

O Bitcoin fez um movimento de recuperação em V após o teste do suporte em US$ 50 mil e testou a média móvel de 200 dias. O gráfico diário do bitcoin mostra uma consolidação perto do fundo da lateralidade em US$ 61 mil. A próxima resistência é a média móvel de 200 dias e seu rompimento pode levar ao teste do topo da lateralidade em US$ 72 mil.

Análise Técnica – Ethereum

O gráfico do ether mostra uma reversão de alta para baixa. No gráfico diário, o preço falhou o movimento de recuperação e encontrou resistência na média móvel de 21 dias em US$ 2.830.

Outra resistência é a média móvel de 200 dias em US$ 3.235. Por enquanto, o price action mostra dominância da ponta vendedora no curto prazo, com máximas e mínimas mais baixas que as anteriores.