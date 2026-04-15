Goldman Sachs lançará ETF de renda em bitcoin com opções

O Goldman Sachs apresentou um pedido à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) vinculado ao bitcoin, projetado para gerar renda ao mesmo tempo em que limita a exposição à volatilidade da criptomoeda, de acordo com um prospecto preliminar datado de 14 de abril.

O proposto Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF teria como objetivo oferecer renda corrente juntamente com valorização de capital ao investir principalmente em produtos negociados em bolsa de bitcoin spot (ETPs) e opções relacionadas, em vez de deter bitcoin diretamente.

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O fundo geraria rendimento ao vender opções de compra sobre ETPs vinculados ao bitcoin, uma estratégia que pode produzir renda com prêmios, mas pode limitar os ganhos em mercados de alta.

De acordo com o documento, o fundo gerido ativamente manteria pelo menos 80% de exposição a ativos ligados ao bitcoin e poderia alocar até 25% de suas participações por meio de uma subsidiária nas Ilhas Cayman, uma estrutura comumente usada para obter exposição a commodities sob a Lei de Companhias de Investimento dos EUA.

O fundo espera variar sua estratégia de “overwrite” com opções, ou seja, a venda de opções de compra sobre suas posições, entre aproximadamente 40% e 100% de sua exposição ao bitcoin, dependendo das condições de mercado, e pode distribuir uma parcela significativa dos retornos como renda ou retorno de capital.

A exposição seria obtida por meio de uma combinação de ETPs de Bitcoin spot e derivativos, unindo participações diretas com posições baseadas em opções. A estratégia pode ter melhor desempenho em mercados laterais ou com alta moderada, mas pode ficar atrás em fortes ralis, já que o potencial de valorização é limitado.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, descreveu o produto como “Boomer Candy” em uma publicação no X, sugerindo que a estrutura pode atrair investidores que buscam renda e menor volatilidade em vez de exposição total à valorização.

Separadamente, o presidente e CEO do Goldman, David Solomon, disse a analistas na segunda-feira que a empresa concluiu na semana passada a aquisição da Innovator Capital Management, uma emissora de ETFs de resultado definido. A adição dos 170 ETFs da Innovator coloca o Goldman entre os 10 maiores provedores globais de ETFs ativos, afirmou Solomon na teleconferência de resultados do primeiro trimestre.

ETFs cripto ativos ganham força à medida que estratégias evoluem além do rastreamento de preço

O pedido do Goldman Sachs ocorre em um momento em que gestores de ativos estão indo além dos fundos cripto básicos de rastreamento de preço, com estratégias mais complexas e de gestão ativa ganhando espaço no mercado de ETFs.

Em janeiro, a Bitwise Asset Management lançou um ETF gerido ativamente projetado para se proteger contra a desvalorização de moedas. O fundo aloca recursos em ativos como bitcoin, metais preciosos e ações de mineradoras, refletindo um movimento mais amplo de integração de ativos digitais em portfólios diversificados com foco macroeconômico.

Em março, a T. Rowe Price alterou seu pedido à SEC para um ETF cripto gerido ativamente que investiria diretamente em ativos digitais. O prospecto atualizado descreve um portfólio que pode incluir ativos como bitcoin, ether e solana.

A gestora 21Shares também está expandindo para estratégias mais sofisticadas. Em fevereiro, a empresa lançou um ETP listado na Europa vinculado às ações preferenciais da Strategy (STRC), oferecendo exposição a um instrumento gerador de rendimento ligado à estratégia de capital focada em bitcoin da empresa.

Em entrevista ao Cointelegraph, o presidente da 21Shares, Duncan Moir, disse que essa mudança reflete uma demanda mais ampla por produtos mais avançados, observando que as criptomoedas são “particularmente adequadas à gestão ativa”.

De acordo com um relatório de março compilado pela Morningstar e pela Goldman Sachs Asset Management, os ETFs ativos detinham quase US$ 1,8 trilhão em ativos globalmente no final de 2025, com fluxos superando significativamente os produtos passivos.

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