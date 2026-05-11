Criptomoedas sobem com data oficial para análise de regulação nos EUA

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em alta nesta segunda-feira, 11, impulsionadas por um cenário regulatório mais positivo. O Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos anunciou oficialmente que a audiência de análise do projeto de lei de regulação de criptoativos será na quinta-feira, 14.

O cronograma vem logo depois do governo dos EUA projetar a aprovação do projeto, conhecido como "Clarity Act", para 4 de julho. A proposta está parada no Congresso desde janeiro e sua aprovação seria bastante comemorada pelo mercado, pois daria maior segurança jurídica para o setor cripto.

Com isso, os investidores se animam apesar do cenário geopolítico incerto depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou a proposta do Irã para encerrar a guerra.

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Às 10h18 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, tem leve variação positiva de 0,1% em 24 horas, a US$ 2.330, enquanto o bitcoin tem alta de 0,5%.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, sobe 0,9%, a US$ 655,47; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra ganhos de 2,6%, a US$ 1,46; e a solana avança 2%, a US$ 95,24.

Mercado seletivo para altcoins

Segundo Gil Herrera, diretor de estratégia e expansão da Bitget para a América Latina, o ether continua apresentando desempenho inferior ao do bitcoin em termos relativos. Isso ocorre embora a atividade onchain e o crescimento das soluções de segunda camada do blockchain continuem sustentando o ecossistema como um todo.

“O principal nível de resistência para o ETH permanece acima de US$ 2.400, o que sinalizaria um retorno mais forte do apetite por risco entre os grandes ativos digitais”, afirma Herrera, usando análise técnica.

Já Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, afirma que o desempenho das altcoins reflete um mercado mais seletivo, com liderança de ativos ligados a narrativas específicas.

Assim, XRP e solana superam a performance do bitcoin, enquanto segmentos de inteligência artificial e finanças descentralizadas (DeFi) capturam atenção e fluxo de capital. “Esse comportamento é consistente com fases intermediárias de ciclo, nas quais o capital busca beta elevado sem abandonar totalmente a referência do bitcoin”, avalia Szuster.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado na sexta-feira, 8, um saldo líquido positivo de US$ 3,6 milhões.

O único responsável pelo fluxo comprador foi o ETHB, fundo focado em staking da BlackRock, com US$ 3,6 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Semana tem inflação nos EUA

Também no ambiente macro, esta semana terá a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA relativo a abril. O indicador sai amanhã às 10h30 (horário de Brasília) e será importante para saber os próximos passos da política monetária norte-americana.

Números abaixo do esperado serão positivos para ativos de renda variável, como as criptomoedas, ao passo que valores acima das expectativas podem provocar quedas no mercado.

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