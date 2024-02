Criptomoedas ligadas à inteligência artificial disparam após Nvidia divulgar lucro

Criptomoedas ligadas a projetos que usam inteligência artificial não são exatamente uma novidade no mercado, mas o segmento voltou a chamar a atenção de investidores nesta semana. Diversos ativos registraram ganhos de mais 10% na última quarta-feira, 21, logo após a empresa Nvidia divulgar um balanço trimestral que superou expectativas.

A empresa revelou que teve um lucro líquido de US$ 12,28 bilhões no quarto trimestre de 2023, um crescimento de 779% em relação ao mesmo período de 2022 e acima do esperado por analistas. Já a receita total da companhia cresceu 225%, apoiada pela demanda crescente de empresas por chips para uso em projetos de IA.

O resultado acima das expectativas indica que o segmento de inteligência artificial segue aquecido e promissor, o que animou investidores. As ações da Nvidia dispararam após o balanço, mas outros ativos também foram beneficiados. É o caso das criptomoedas de inteligência artificial.

Logo após a divulgação do balanço, os ativos SingularityNet, FetchAI e Render chegaram a subir, respectativamente, 20%, 10% e 8%, segundo o site CoinDesk. Além disso, a capitalização de mercado de tokens de IA disparou e superou a marca de US$ 16,5 bilhões.

Nesta quinta-feira, 22, o movimento continuou em meio ao interesse renovado de investidores. Dados do CoinGecko apontam que criptomoedas ligadas a projetos de inteligência artificial estão entre as maiores valorizações do mercado nas últimas 24 horas.

As seis maiores altas registradas são de projetos ligados em algum nível a inteligências artificiais: Worldcoin (44,7%), SingularityNet (39,2%), Render (22,9%), The Graph (22,9%), Filecoin (19,4%) e Fetch.ai (19,4%).

O Worldcoin é um dos destaques da semana. O projeto de criação de uma "identidade digital global" foi lançado por Alex Blania e Sam Altman, atual CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT. Para analistas, ele tem sido beneficiado pela ligação direta com a empresa, e as perspectivas positivas para a OpenAI tem feito o Worldcoin atrair mais investidores e capital.

Já projetos como o Render e o The Graph anunciaram nos últimos meses integrações com inteligência artificial que foram bem recebidas no mercado. Por outro lado, a Filecoin passou a ser vista como um projeto de tendência para fornecimento de dados no treinamento de IAs.

Outros projetos possuem ligações ainda mais diretas com a tecnologia. O SingularityNet, por exemplo, promete ser a "próxima geração da IA descentralizada", permitindo que desenvolvedores criem, compartilhem e monetizem projetos usando a tecnologia.

E a FetchAI promete ser a "plataforma aberta para a nova economia da inteligência artificial", reunindo aplicativos, serviços e integrações de projetos que usam a tecnologia.

Dados do CoinGecko apontam que, hoje, criptomoedas ligadas à inteligência artificial representam o 24º maior segmento do mercado cripto, com valor total já superior a US$ 17 bilhões. No acumulado dos últimos sete dias, o grupo valorizou 41,1%, indicando o momento positivo e de atração de capital.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok