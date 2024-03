Criptomoedas de IA anunciam fusão para criar "aliança descentralizada" no mercado

Os projetos Fetch.ai, SingularityNET e Ocean Protocol anunciaram nesta quarta-feira, 27, que pretendem integrar suas operações para criar uma "aliança descentralizada" de desenvolvimento de inteligência artificial. A iniciativa vai incluir a fusão das três criptomoedas das empresas em uma só.

De acordo com um comunicado divulgado pelas empresas, os tokens das companhias serão unidos para criar o ASI, que terá uma oferta fixa de 2,63 bilhões de unidades e um preço inicial de negociação de US$ 2,82. Ainda não está claro quando, exatamente, a nova criptomoeda será lançada.

As empresas disseram ainda que o objetivo da iniciativa é fortalecer suas operações e permitir que seus projetos consigam competir com os de grandes empresas de tecnologia na área de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a parceira é uma forma de manter a independência de cada projeto.

O comunicado compartilhado pelas companhias informa ainda que as três empresas buscarão criar uma "infraestrutura aberta e descentralizada de inteligência artificial com escala", se opondo a "sistemas existentes cujo funcionamento fica escondido do público".

A decisão de unificar as criptomoedas dos projetos teve um efeito positivo no mercado. A FET, token da Fetch.ai, acumula alta de 4,3% nas últimas 24 horas. Atualmente, ela é a 46ª criptomoeda mais valiosa do mercado. Já a AGIX, da SingularityNET, acumula ganhos de 7,4% no mesmo período, ocupando a 74ª posição na lista de maiores capitalizações de mercado.

A maior alta, porém, veio do OCEAN, token criado pela Ocean Protocol. O ativo valorizou 12,3% nas últimas 24 horas. O motivo é que ele é a criptomoeda menos valiosa das três, abrindo margem para uma valorização pela combinação com os outros tokens. Atualmente, ele é a 134ª criptomoeda mais valiosa do mundo.

As chamadas "criptomoedas de IA" têm sido uma das classes de ativos mais atraentes para investidores em 2024, devido à grande popularidade da inteligência artificial desde o lançamento do ChatGPT. No mercado cripto, a SingularityNET e a Fetch.ai estão entre os maiores destaques da categoria.

A SingularityNET promete ser a "próxima geração da IA descentralizada", permitindo que desenvolvedores criem, compartilhem e monetizem projetos usando a tecnologia. Já a FetchAI promete ser a "plataforma aberta para a nova economia da inteligência artificial", reunindo aplicativos, serviços e integrações de projetos que usam a tecnologia.

