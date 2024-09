Criptomoedas de IA contrariam mercado de queda e disparam após anúncio da Apple

O mercado de criptomoedas tem seus principais ativos sendo negociados no vermelho nesta quarta-feira, 11. De acordo com especialistas, o bitcoin “está por um fio” e pode despencar para US$ 50 mil. No entanto, as criptomoedas de inteligência artificial (IA) contrariam essa tendência.

Tokens como Internet Computer (ICP), dispararam quase 6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a alta acumulada é de quase 17,5%. FET, a criptomoeda da Fetch.ai, acumula alta de 47,7% nos últimos trinta dias.

Anúncio da Apple

Um anúncio da Apple no evento “It’s Glowtime” na última segunda-feira, 9, pode ter ajudado a impulsionar os preços das criptomoedas de inteligência artificial.

A fabricante do iPhone e uma das empresas mais valiosas do mundo, anunciou que irá trazer recursos de IA para o smartphone. A gigante da tecnologia também deve lançar a “Apple Intelligence”.

Durante o evento, a Apple anunciou que os novos recursos de IA devem estar disponíveis na atualização 18.1 do sistema operacional iOS.

O principal recurso da Apple Intelligence é que será um kit de desenvolvimento de software (SDK), permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos usando modelos generativos no dispositivo enquanto aproveitam os recursos de segurança e privacidade no Private Cloud Compute.

"Assim como todo mundo está falando sobre a Apple Intelligence em telefones agora, em breve será tudo sobre criptomoedas. As pessoas vão querer pagamentos de blockchain e criptomoedas incorporados em seus telefones. Observe a mudança acontecer. Lentamente, depois de repente", disse Pranav Maheshwari, engenheiro do Graph Protocol, em uma publicação do X reproduzida pelo site norte-americano CoinDesk.

