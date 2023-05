10 dicas para começar a investir em cripto: tudo o que você precisa saber para lucrar em segurança

Criadas há mais de 13 anos, as criptomoedas compõem uma classe de ativos totalmente nova e que desperta dúvidas em muitos investidores. Propondo uma alternativa ao sistema financeiro tradicional e uma porta de entrada para a Web3, a nova fase descentralizada da internet, muitas questões ainda podem ficar confusas para muitos interessados no que as criptomoedas têm a oferecer.

Transacionadas de forma completamente digital na internet, criptomoedas como bitcoin e ether apresentaram valorização surpreendente desde seu lançamento, chamando a atenção de investidores e também de criminosos, interessados em roubar tais ativos ou explorar sua popularidade em esquemas de pirâmide.

Além disso, o próprio sistema baseado na tecnologia blockchain pode representar um desafio para os novos entrantes. Termos como “frase semente”, “DeFi” e “contrato inteligente” passam a ser de conhecimento necessário para investir no setor, por exemplo. As transações em blockchain são irreversíveis e se o investidor cometer um erro, pode perder suas criptomoedas

Nos últimos tempos, plataformas cripto buscam se tornar cada vez mais intuitivas para facilitar a vida do usuário. Carteiras como a MetaMask são um exemplo disso. Grandes bancos também investem no setor, como o BTG Pactual, que lançou em 2022 a Mynt, plataforma simplificada para investimento em mais de 22 criptomoedas diferentes.

"As criptomoedas se tornaram um dos investimentos mais atraentes nos últimos anos e seu potencial de crescimento é enorme - como podemos ver agora, uma vez que continua a valorizar e bater recordes. Através do poder da tecnologia, nossa plataforma de investimento fornece as ferramentas e insights necessários para que os investidores possam tomar decisões informadas e aproveitar esse mercado lucrativo. Com nossas estratégias impulsionadas por tecnologia, você pode navegar com confiança pelo mundo volátil das criptomoedas e alcançar seus objetivos financeiros", diz Rogelio Sada, CEO da Ridian, uma startup latinoamericana que oferece negociação automatizada com IA, alimentada pelas principais exchanges de criptomoedas.

Dicas para começar a investir

A Ridian enviou à EXAME 10 dicas para quem pretende começar a investir em criptomoedas:

1. Faça sua pesquisa - entenda o mercado de criptomoedas e os ativos em que você está interessado antes de investir.

2. Não invista mais do que você pode se dar ao luxo de perder - os investimentos em criptomoedas são de alto risco e você só deve investir o que pode perder sem que isso afete suas economias.

3. Escolha uma corretora segura - procure uma exchange com forte reputação e medidas de segurança para manter seus investimentos seguros.

4. Crie uma senha forte e ative a autenticação de dois fatores - proteja sua conta com medidas de segurança, como uma senha forte e autenticação de dois ou múltiplos fatores, para evitar acessos não autorizados.

5. Mantenha seus criptoativos em uma “cold wallet” - como medida extra de segurança, armazene seus investimentos em uma carteira de hardware que não esteja conectada à Internet para minimizar o risco de invasão.

6. Diversifique seu portfólio - não coloque todos os seus investimentos em uma única moeda ou exchange, mas distribua seus investimentos para minimizar os riscos.

7. Monitore o mercado - fique de olho no mercado e se mantenha informado sobre as novidades e notícias que podem afetar seus investimentos.

8. Siga uma estratégia de negociação - desenvolva uma estratégia de negociação que funcione para você e cumpra-a para minimizar a prática de negociar por impulso ou por emoção.

9. Estabeleça metas realistas - não espere ficar rico da noite para o dia; estabeleça metas plausíveis e seja paciente.

10. Use uma plataforma de investimento inteligente - considere usar uma plataforma de investimento que forneça estratégias de investimento automáticas e inteligentes para otimizar seus investimentos, já que as ferramentas digitais e a inteligência artificial estão cada vez mais ao alcance de todos - muitas vezes de graça.

