Criptomoeda perde todo valor e criadores roubam R$ 5 milhões de investidores

A criptomoeda Chibi Fi foi usada em um golpe que segue popular entre criminosos, conhecido como "puxada de tapete", ou rug pull. A empresa CertiK Alert identificou que o ativo perdeu praticamente todo o seu valor e cair mais de 99% em poucas horas, com os criadores do projeto desviando fundos de investidores e desaparecendo das redes sociais.

A empresa deu detalhes sobre o golpe em um post no Twitter na última terça-feira, 27. De acordo com as investigações realizadas, os criadores do token teriam desenvolvido um contrato inteligente malicioso que foi capaz de ser acionado e desviar todos os fundos investidores por interessados no projeto.

Segundo a CertiK, os criminosos conseguiram desviar 555 ethers, equivalentes a US$ 1 milhão (R$ 5 milhões, na cotação atual), realizando uma série de operações de conversão do token para outras criptomoedas. Em seguida, o valor foi convertido em ethers e depositado na Tornado Cash, que consegue misturar tokens para dificultar o rastreamento.

A CertiK notou ainda que os desenvolvedores do projeto, batizado de Chibi Finance, deletaram a conta da iniciativa nas redes sociais logo após terem realizado o desvio de fundos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre tentativas de reaver os valores.

A empresa destacou ainda que o caso do Chibi Fi foi o 12º golpe em 2023 envolvendo criptomoedas que operam na rede blockchain Arbitrum. A rede de segunda camada é ligada à Ethereum e ganhou espaço como uma alternativa que dá mais escala para projetos cripto, facilitando a criação dos mesmos.

1/ The @Chibi_Fi exit scam is the 12th incident we have recorded on Arbitrum in 2023.

The scammer funded EOA 0x80c via a 10 ETH @TornadoCash withdrawal on Ethereum and created a malicious contract (0xB61)https://t.co/G2xuHWVLaI

— CertiK Alert (@CertiKAlert) June 27, 2023