Criptomoeda ligada ao Reddit atrai atenção de corretoras e dispara 453%

A partir da nova função chamada Reddit Community Points (RCP), os usuários do Reddit poderão ganhar criptomoedas por sua participação em publicações e comentários da rede social. A MOON, uma das criptomoedas ligadas ao Reddit, disparou 453% em três dias e chama a atenção de grandes corretoras cripto, como Crypto.com e Kraken.

O Reddit é uma rede social composta por milhares de fóruns personalizados chamados de subreddits, que permitem aos usuários discutir tópicos dos mais variados. Caso eles ofereçam suporte à RCPs, é possível ganhar criptomoedas pela interação.

Como ganhar criptomoedas

Até o momento, o subreddit r/Cryptocurrency anunciou a MOON, que disparou 453% em três dias. O subreddit r/FortNiteBR também anunciou a criptomoeda BRICK.

Para ganhar MOON, segundo a página da criptomoeda no site da corretora Kraken, é necessário ter um “cofre” na rede social e interagir no subreddit, desde fazendo publicações até comentando conteúdos de outras pessoas.

Semelhante a qualquer carteira de criptomoedas, os Vaults, ou cofres, geram um endereço público, onde as unidades de MOON são armazenadas, e uma chave privada, que permite aos usuários acessá-las e utilizá-las.

No momento, a MOON é cotada a US$ 0,4064, com alta de mais de 7% nas últimas 24 horas. No entanto, a criptomoeda ainda precisa crescer muito para chegar ao patamar das maiores do mercado. Com um valor de mercado de US$ 47 mil, a MOON é a 2.645º no ranking do CoinMarketCap.

Por que a MOON subiu?

O otimismo que fez com que a MOON disparasse 453% em três dias vem, além da possibilidade de ganhar pela interação na rede social, mas também da chance da MOON oferecer outros benefícios aos investidores. O rumor surgiu após uma mudança nos termos de serviço do Reddit.

O Reddit mudou seus termos de serviço (ToS) para permitir que seus usuários “ganhem, reivindiquem, comprem, vendam ou dêem certos avatares virtuais, mercadorias, moedas ou itens que podem ser verificados criptograficamente”.

“Bens verificados: “Você pode ganhar, reivindicar, comprar, vender ou dar certos avatares virtuais, mercadorias, moedas ou itens que podem ser verificados criptograficamente”. Ao contrário dos termos anteriores, onde os pontos de negociação eram proibidos”, publicou uma conta no Twitter. No entanto, a funcionalidade ainda não foi confirmada.

NFTs do Reddit

O Reddit já lançou uma coleção de tokens não fungíveis (NFTs) de sucesso no último ano. Os tokens atraíram cerca de 10 milhões de usuários para a plataforma. Além disso, com o encerramento do programa Reddit Coins, moedas virtuais da rede social que não funcionam por meio de blockchain, a expectativa de alguns usuários é que o Reddit dê início a um novo projeto de criptomoeda.

