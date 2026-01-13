Parceria capacita 11 mil colaboradores para cadeia sucroenergética

Para reforçar atuação na cadeia sucroenergética, que produz energia limpa a partir do bagaço da cana-de-açúcar, a produtora de biocombustíveis Atvos formou parceria com a Harven Agribusiness School.

O resultado da estratégia é um programa de capacitação, parte da Academia Agro, que tem o objetivo de capacitar mais de 11 mil colaboradores por meio de ações de formação alinhadas às necessidades da companhia e da cadeia sucroenergética.

A iniciativa integra o Movimento de Aprendizagem da Atvos , como parte da trilha MOVA Competências, programa focado em cultivar competências essenciais.

Disponível na plataforma interna da Atvos , o projeto é acessível a 100% dos colaboradores e passa a compor o onboarding de novos integrantes.

“Com a Academia Agro, queremos incentivar que os colaboradores sejam protagonistas de suas próprias jornadas de desenvolvimento e tenham curiosidade em continuar aprendendo”, diz Cristiana Mello Portugal Gomes, vice-presidente de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Atvos.

Como a parceria estruturou a iniciativa?

A iniciativa oferece duas modalidades de aprendizado:

A assíncrona permite aos colaboradores acessar os conteúdos e estudar no seu próprio ritmo, sem necessidade de conexão simultânea;

A síncrona possui aulas ao vivo que possibilitam interação em tempo real entre participantes e instrutores.

A primeira turma síncrona será exclusiva para líderes, com 40 vagas para executivos e gestores selecionados.

A trilha vai abranger seis módulos, totalizando no mínimo 12 horas, com temas sobre produção de cana, inovações na agroindústria, mercado de açúcar e etanol, modelo de negócio da Atvos e oportunidades na área de bioenergia

Parceria educacional como motor da competitividade

A companhia e a Harven Agribusiness School iniciaram uma parceria em abril deste ano, com a criação da Sala Atvos na instituição de ensino em São Paulo, simbolizando o apoio ao papel da instituição de ensino na formação de lideranças no agronegócio.

Com a nova fase, a empresa visa reforçar sua estratégia de desenvolver competências técnicas e ampliar a especialização em um setor que representa 1,5% do PIB nacional.