Parceria capacita 11 mil colaboradores para cadeia sucroenergética

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10h00.
Para reforçar atuação na cadeia sucroenergética, que produz energia limpa a partir do bagaço da cana-de-açúcar, a produtora de biocombustíveis Atvos formou parceria com a Harven Agribusiness School.
O resultado da estratégia é um programa de capacitação, parte da Academia Agro, que tem o objetivo de capacitar mais de 11 mil colaboradores por meio de ações de formação alinhadas às necessidades da companhia e da cadeia sucroenergética.
“Com a Academia Agro, queremos incentivar que os colaboradores sejam protagonistas de suas próprias jornadas de desenvolvimento e tenham curiosidade em continuar aprendendo”, diz Cristiana Mello Portugal Gomes, vice-presidente de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Atvos.
A iniciativa oferece duas modalidades de aprendizado:
A primeira turma síncrona será exclusiva para líderes, com 40 vagas para executivos e gestores selecionados.
A trilha vai abranger seis módulos, totalizando no mínimo 12 horas, com temas sobre produção de cana, inovações na agroindústria, mercado de açúcar e etanol, modelo de negócio da Atvos e oportunidades na área de bioenergia
A companhia e a Harven Agribusiness School iniciaram uma parceria em abril deste ano, com a criação da Sala Atvos na instituição de ensino em São Paulo, simbolizando o apoio ao papel da instituição de ensino na formação de lideranças no agronegócio.
Com a nova fase, a empresa visa reforçar sua estratégia de desenvolver competências técnicas e ampliar a especialização em um setor que representa 1,5% do PIB nacional.