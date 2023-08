Criptomoeda dispara após ser ligada a ‘Pix dos EUA’ e causa confusão

O FedNow, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo banco central dos EUA, adicionou nesta segunda-feira, 14, uma plataforma de micropagamentos que usa a tecnologia DLT em sua lista de provedores de serviços.

A suposta adesão à plataforma de micropagamentos em DLT, tecnologia similar ao blockchain, fez com que investidores se animassem e a criptomoeda Hedera (HBAR) disparasse mais de 16% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

A HBAR é a criptomoeda da rede Hedera, DLT utilizada pela plataforma Dropp, recém incluída na lista de provedores de serviços do FedNow, o “Pix dos EUA”. A Dropp, de acordo com o site do FedNow, é uma “solução digital criada para que os comerciantes possam aceitar pagamentos com baixo custo. A empresa usa DLT e tecnologia bancária regulamentada para construir sua solução”.

No entanto, é válido notar que a lista não significa que a rede será adotada pelo FedNow. A seção, segundo o projeto do Federal Reserve, o banco central dos EUA, “tem como objetivo conectar instituições financeiras e empresas com provedores de serviços que possam ajudá-las a inovar e implementar produtos de pagamento instantâneo usando o serviço FedNow”.

Diante de notícias afirmando que o FedNow iria adotar a tecnologia DLT para o serviço de pagamentos instantâneos nos EUA, o projeto deixa claro em seu site que a lista é apresentada apenas “como uma conveniência” para os possíveis participantes do FedNow e não serve como apoio para as empresas citadas.

"O Federal Reserve Financial Services (FRFS) é apenas o anfitrião e não apoia nem endossa nenhum provedor de serviços apresentado no site, e a inclusão ou exclusão de um provedor não deve, de forma alguma, implicar qualquer recomendação ou endosso por parte do FRFS", disse o FedNow.

A criptomoeda HBAR já acumula alta de 72% desde o início de 2023. Segundo seus desenvolvedores, a DLT Hedera se posiciona como uma alternativa à tecnologia blockchain tradicional e visa se destacar em velocidade, eficiência e segurança.

No Brasil, o Banco Central anunciou este ano que o projeto do Real Digital, agora renomeado para Drex, utilizaria uma rede DLT para funcionar, a Hyperledger Besu.

