Criptomoeda dispara 35% e atrai investidores após patrocinar time de CR7

Bons projetos parecem ser o caminho para o amadurecimento do mercado de criptomoedas e a superação das especulações do setor, que frequentemente imprime movimentos de forte alta como também de quedas acentuadas, a exemplo do que vem ocorrendo desde o início de dezembro com a liquidação massiva de criptoativos.

Conhecer a solidez dos projetos por trás de determinadas criptomoedas pode ser o divisor de águas entre perdas e ganhos, porque a alta de um criptoativo hoje pode ser a queda de amanhã, ou mesmo nos minutos seguintes de uma “alta artificial.”

Não por acaso a Tezos registrou ganhos de aproximadamente 35% nos últimos sete dias. No momento, a criptomoeda da blockchain de código aberto rival da Ethereum era negociada a US$ 3,87 apresentando uma alta de pouco mais de 35% em uma semana, segundo o CoinMarketCap.

Coincidência ou não, a cotação é praticamente a mesma do crash do último dia 4 de dezembro, o que provavelmente demonstra confiança da comunidade em relação ao projeto.

Conforme publicou The Daily Dodl nesta sexta-feira, 4, o crescimento da rede promovida pela fundação suíça Tezos pode ser comprovada por números, entre eles o recorde mensal, em janeiro, de mais de 6 milhões de opções de compra na rede, que gasta menos energia que a Ethereum e cujo protocolo funciona com consenso de prova de participação (PoS).

A Tezos já despertou a atenção de investidores de alto nível, como o bilionário Tim Draper, que esta semana declarou à Fortune que a “Tezos requer menos energia e é uma prova de participação, que a Ethereum continua prometendo entregar, mas não consegue… Todos os players estão usando a Tezos para contratos inteligentes e, a longo prazo, eles serão os contratos reais, então eu acho isso vai dar muito certo.”

Quem também parece estar animado com a Tezos é o Manchester United, time do craque português Cristiano Ronaldo. O gigante do futebol inglês acaba de fechar um patrocínio de US$ 22 milhões anuais com a Tezos, conforme revelou esta semana o The Athletic.

A redução energética na blockchain da Tezos já estava no radar da comunidade cripto no início de dezembro do ano passado, quando um relatório da francesa PwC destacou um declínio significativo na emissão de carbono na rede, com redução de 30% no consumo energético em relação a 2020 e aumento da eficiência na rede em torno de 70%.

