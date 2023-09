Criptomoeda despenca com briga entre donos e acusação de desvio milionário

A criptmoeda Gala está entre os destaques negativos no mercado nesta segunda-feira, 4, em meio a uma disputa judicial entre os dois responsáveis pelo projeto. Ligada à empresa Gala Games, o ativo intensificou um movimento de queda após o CEO da companhia, Eric Schiermeyer, processar um outro cofundador, Wright Thurston.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que a Gala chegou a despencar mais de 11% no último fim de semana após a divulgação das informações sobre o processo. Atualmente, o ativo tem uma queda menor, de 1,5%, mas acumula uma perda de 18,6% nos últimos sete dias.

O mercado tem reagido negativamente à disputa entre os criadores do projeto. O CEO da Gala Games acusa outro cofundador do projeto de ter roubado US$ 130 milhões em unidades da criptomoeda em 2021, desviando esses fundos de uma carteira que era controlada pela empresa.

A movimentação tinha sido identificada por usuários do mundo cripto e Thurston foi questionado sobre a ação. À época, ele afirmou que estaria protegendo os ativos. Entretanto, foi descoberto que ele usou ferramentas que realizam uma mistura de tokens para dificultar a localização dos mesmos.

Posteriormente, as unidades da criptomoeda acabaram sendo vendidas. Entretanto, Thurston também decidiu processar Schiermeyer, acusando o sócio de ter realizado um uso impróprio dos ativos da empresa e de ter criado braços da empresa na Suíça e em Dubai sem a aprovação prévia de Thurston.

Efeitos para a Gala

Thurston foi processado no mês de março pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). O regulador acusa o empresário de estar envolvido em um esquema de mineração ilegal de criptomoedas. Thurston ainda não foi julgado.

A sequência de problemas judiciais surge como uma ameaça para a Gala Games, que vinha se consolidando nos últimos anos como uma das maiores empresas do segmento de jogos que envolvem a Web3, considerada a próxima geração da internet, e a tecnologia blockchain.

O diretor de blockchain da empresa, Jason Brink, confirmou a troca de processos entre os executivos, mas afirmou que as ações podem ser positivas para trazer "transparência" ao caso e explorar alguns temas que têm sido levantados na troca de acusações.

