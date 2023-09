Colecionador usa NFT para penhorar coleção rara de camisetas Supreme avaliadas em US$ 2,5 milhões

Um colecionador anônimo utilizou a tecnologia blockchain para penhorar uma rara coleção de camisetas da marca Supreme, avaliada em US$ 2,5 milhões pela casa de leilão Christie’s, que realizou a sua venda em 2020.

As 248 camisetas lançadas pela marca desde os anos 90, compiladas pelo colecionador James Bogart e leiloadas pela Christie’s agora viraram um empréstimo de US$ 1,1 milhão em criptomoedas através da tecnologia blockchain, finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFTs).

Para tornar isso possível, o colecionador anônimo enviou a coleção de camisetas para uma empresa de custódia, que as transformou em um NFT representando a sua propriedade. O registro da coleção em blockchain é transparente e imutável, o que garante não apenas a propriedade, mas também a autenticidade e a exclusividade dos itens.

Depois, o colecionador anônimo utilizou o seu NFT que representava a coleção como garantia do empréstimo de US$ 1,1 milhão em criptomoedas através de uma plataforma de DeFi. Caso ele não consiga pagar pelo empréstimo, o credor pode utilizar o NFT para resgatar a coleção de camisetas, que na época do leilão, foi avaliada em US$ 2,5 milhões pela Christie’s.

Someone just took a $1,100,000 on-chain loan from a stranger using an NFT representing ownership of a complete set of Supreme Box logo T-shirts as collateral

The 1000lb+ set was sent to an escrow company who then sent back NFTs representing ownership of the shirts

The borrower… pic.twitter.com/pguTPmNWpB

— Cirrus (@CirrusNFT) September 1, 2023