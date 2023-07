Criptomoeda BNB vira alvo de especulações de preço com temores sobre Binance

Apesar de não ser controlada oficialmente pela corretora de criptomoedas Binance, a BNB está sendo prejudicada por temores de investidores em torno da exchange. Dados divulgados pelo Glassnode mostram que, nos últimos dias, o ativo se tornou alvo de grandes movimentações especulativas, com foco em operações envolvendo preços futuros e apostas de queda.

O indicador da empresa que mostra a divisão entre posições de long - que lucram com valorizações do ativo - e de short - que lucram com desvalorizações - atingiu o menor nível desde o final de abril deste ano. O resultado indica que as posições de aposta de queda são majoritárias.

Para o especialista em criptomoedas e criador do protocolo Pear Huf, o BNB está sendo "altamente atacado por opções de short". Na visão dele, o cenário reflete uma piora no sentimento do mercado em relação à situação da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo.

O BNB e seu blockchain, a BNB Chain, foram criados pela Binance, mas hoje não são mais administrados pela empresa. Mesmo assim, a criptomoeda é altamente associada à exchange, e a corretora continua pagando o salário de muitos dos seus funcionários com o ativo digital.

A notícia recente que mais chamou a atenção do mercado foi a informação de que a Binance teria demitido mais de mil funcionários como forma de equilibrar suas finanças e manter sua lucratividade em meio aos problemas que a exchange enfrenta com reguladores ao redor do mundo. A corretora anunciou a saída de diversos países da Europa, e enfrenta processos em países como Brasil e Estados Unidos.

O CEO da empresa, Changpeng Zhao, fez um post no Twitter neste fim de semana em que se referiu às demissões como "cortes involuntários" ligados a um "adensamento de talentos", mas disse que o número de demissões foi menor que o reportado pela imprensa. Ele afirmou ainda que a exchange ainda está contratando novos funcionários.

As we continuously strive to increase talent density, there are involuntary terminations. This happens in every company. The numbers reported by media are all way off. 4 FUD.

On the bright side, they just can’t resist talking about us.

We are still hiring. 🤝

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 14, 2023