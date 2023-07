Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê bitcoin em US$ 120 mil e diz que ‘fim do dólar está próximo’

O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre segue pessimista sobre a estabilidade da economia mundial. Famoso por suas previsões catastróficas, Robert Kiyosaki prevê o fim de moedas fiduciárias como o dólar após a próxima reunião dos BRICS, agendada para 22 de agosto na África do Sul.

Giant crash coming. Fake money-aka fist currency to die. BRUCS meeting in S. Africa August 22 to put nail in coffin of fiat…fake money. Get into real gold, silver & Bitcoin asap. Take care. End of fiat (fake) money near.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 13, 2023