Corretora brasileira se une a fintech para oferecer empréstimos com cripto

A Foxbit anunciou, nesta terça-feira, 18, que vai começar a oferecer em sua plataforma uma nova modalidade de empréstimos em sua plataforma, na qual os seus clientes poderão utilizar criptomoedas como forma de garantia.

Uma das corretoras de criptomoedas mais conhecidas do Brasil, a Foxbit, vai começar a oferecer empréstimos com garantia em criptomoedas aos seus clientes. É a primeira corretora do país a ter esse tipo de produto de financeiro.

De acordo com a empresa, a novidade vai permitir que os clientes da corretora utilizem seus bitcoins como garantia para a contratação de crédito em reais através de um canal exclusivo, que possui novo sistema de amortização de parcelas e uma taxa de 0,69% ao mês, que a companhia afirma ser a menor praticada no mercado.

A nova modalidade de empréstimo, ainda pouco difundida no país, é possível graças à parceria com a Rispar, fintech da holding QR Capital, que iniciou suas operações em 2020, oferecendo ao mercado uma nova forma de utilizar o bitcoin para ter acesso ao real, sem que o consumidor precise se desfazer dos seus investimentos no criptativo, consolidando ainda mais o bitcoin como uma reserva de valor.

“Para nós da Rispar é um passo muito importante essa parceria com a Foxbit, uma das maiores exchanges do mercado. Tivemos apoio desde o início da nossa primeira conversa, mostrando o compromisso com a cadeia de valor e pioneirismo”, resume Rafael Izidoro, CEO da Rispar.

A nova modalide disponibiliza o dinheiro solicitado em até dois dias úteis, não tem consulta ao CPF do tomador do empréstimo e é regulamentado pelo Banco Central.

Os contratos firmados na plataforma utilizam as mesmas premissas que os créditos que possuem garantia em imóveis, porém com as criptomoedas.

Atualmente, produtos ligados às criptomoedas estão se tornando cada vez mais populares no Brasil, contando com fundos de investimento que possuem até 100% de exposição em bitcoin, um ETF que possibilita o acesso de investidores do varejo aos principais criptoativos do mercado e, até mesmo, a tokenização ativos, como o ReitBZ, um fundo de imóveis tokenizado.