BTG terá fundo de bitcoin que investe 100% do patrimônio na criptomoeda

Maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual está decidido consolidar sua posição de liderança no mercado de criptoativos no Brasil. Depois de lançar produtos inovadores como o ReitzBZ, token em blockchain que representa um fundo de imóveis, e o "BTG Pactual Bitcoin 20 FIM", primeiro fundo de investimento em bitcoin lançado por um banco nacional, a empresa tem um novo produto ligado ao setor: um fundo de investimento que aloca 100% do patrimônio na maior criptomoeda do mundo.

Chamado "BTG Pactual Bitcoin 100 FIM IE", o fundo ainda não foi lançado oficialmente pelo banco, mas as informações referentes a ele já estão no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Apesar de ainda estar em fase pré-operacional, o site mostra que fundo irá alocar 100% do seu patrimônio em bitcoin, no exterior - a custódia será feita pela corretora norte-americana Gemini, como acontece no outro fundo de bitcoin do banco.

Em cumprimento às regras da CVM, o "BTG Pactual Bitcoin 100 FIM IE" será voltado exclusivamente à investidores qualificados - aqueles certificados pela CVM ou com pelo menos 1 milhão de reais em aplicações financeiras -, já que a autarquia proíbe que investidores comuns façam aportes em fundos que investem mais de 20% do patrimônio em ativos no exterior.

Em contato com a EXAME, o BTG Pactual confirmou o lançamento do fundo, cujo início das negociações será em 17 de maio. O banco afirma que o novo produto não terá taxa de performance, apenas a taxa de administração de 1,25% ao ano. O investimento mínimo é de mil reais e a liquidez será D+4.

O banco também informou que, como forma de minimizar o impacto ambiental e as preocupações sobre o consumo energético do bitcoin, o "BTG Pactual Bitcoin 100 FIM IE" será "carbon free": o banco compra créditos de carbono para compensar o impacto da mineração das criptomoedas do fundo - o mesmo acontece com o fundo de bitcoin para investidores comuns, o "BTG Pactual Bitcoin 20 FIM".

"O objetivo principal do lançamento desse novo produto é democratizar o acesso ao bitcoin no Brasil. Nós acreditamos que ter uma exposição ao criptoativo em uma carteira de investimentos é muito interessante e, de certa forma, pode fazer muito sentido para nossos clientes. Com o lançamento do BTG Pactual Bitcoin 100 FIM IE, podemos dar continuidade à filosofia que foi criada com o lançamento do BTG Pactual Bitcon 20 FIM, oferecendo agora uma exposição total ao ativo", disse Eduardo Miquelotti, business manager do BTG Pactual Asset Management, à EXAME.

O lançamento de um novo fundo de investimentos em bitcoin pelo BTG Pactual é uma mostra de que não apenas o banco, mas o mercado financeiro de maneira geral, tem visto o setor de criptoativos com bons olhos. Atualmente, o número de produtos ligados às criptos no mercado tradicional já é considerável no Brasil, com fundos variados, um ETF que investe em diferentes criptoativos e a tokenização de ativos que vão desde um fundo de imóveis como o ReitBZ até direitos federativos de jogadores de futebol, como no caso do Vasco Token.

