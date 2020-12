BTG anuncia pagamento de R$ 640 mil em dividendos do token imobiliário ReitBZ

Maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual anunciou, na noite da última terça-feira (29), o segundo pagamento de dividendos a investidores do token imobiliário ReitBZ, no valor de 640 mil reais.

É a segunda vez que o ReitBZ divide lucro com seus investidores desde que foi criado, em 2019. Em julho de 2020, pagou dividendos a seus investidores pela primeira vez — na ocasião, o valor foi de exatos 454.168,88 reais.

“2020 foi um ano de grande desenvolvimento para o mercado de criptoativos, e este momento não é apenas a consolidação do investimento, como reforça o nosso entendimento de que essa tecnologia pode ter um impacto gigantesco no futuro do mercado de capitais”, disse André Portilho, sócio do BTG e responsável pelo projeto.

O ReitBZ é um projeto pioneiro no Brasil e no mundo. Foi a primeira iniciativa do tipo a ser realizada por uma grande instituição financeira da América Latina e também o primeiro do setor bancário no mundo. Além disso, foi o primeiro criptoativo do mundo a pagar dividendos de imóveis.

Lançado pelo BTG em fevereiro de 2019, o ReitBZ é um secutiry token, ou seja, um token em blockchain garantido por valores mobiliários. É lastreado em uma carteira de imóveis recuperados gerida pela Enforce, empresa do Grupo BTG Pactual especializada na recuperação de créditos corporativos.

Isso significa que os tokens ReitBZ, emitidos em blockchain, representam imóveis reais, administrados pela Enforce, e a eventual valorização e/ou comercialização dos mesmos se reflete no ativo digital, tanto no seu valor quanto no pagamento de dividendos.

À época do lançamento, a empresa arrecadou cerca de 9 milhões de dólares com a oferta inicial do token (ou STO, sigla em inglês para “Security Token Offering”) na qual interessados puderam investir com pagamentos em ether (ETH) e gemini dollars (GUSD).

O pagamento dos dividendos do ReitBZ também é feito com o uso da tecnologia blockchain, por meio de contratos inteligentes (smart contracts) registrados na rede.