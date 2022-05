Cripto para rastrear gastos públicos, GOV Token tem novo desenvolvedor

O projeto de criptomoeda desenvolvido em parceria com órgãos publicos do RJ para tentar combater a corrupção e otimizar o uso de verbas públicas vai mudar de mãos. Criado pela Investtools, o projeto agora será transferido para a Blockchain Studio, nova empresa do mesmo grupo.

O GOV Token vai atuar diretamente do rastreamento de gastos públicos e era desenvolvido desde o ano passado pela Investtools, fintech carioca especializada no desenvolvimento de softwares para o mercado financeiro, com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio).

O objetivo da nova empresa, a Blockchain Studio será construir infrestrutura no blockchain e criar aplicações descentralizadas customizadas para seus clientes, que poderão vir tanto do setor público quanto do privado. Antes de se tornar uma empresa independente, a Blockchain Studio atuou desde 2017 como uma unidade da Investtools para pesquisa, desenvolvimento e inovação na tecnologia blockchain.

“Quando criamos a unidade de blockchain dentro da Investtools, em 2017, o objetivo era oferecer um braço de educação sobre o tema no Brasil, em um momento em que pouco se falava sobre a tecnologia fora da bolha dos entusiastas”, contou o CEO da Investtools, David Gibbin.

“Com o passar dos anos e a atenção cada vez mais voltada para a disrupção das redes descentralizadas, aumentaram as demandas do mercado por produtos e soluções. Estamos montando um time incrível de desenvolvedores, com novos negócios surgindo, e, neste contexto, é hora da Blockchain Studio ganhar vida própria” explicou ele.

Quanto ao papel da empresa no GOV Token, ele se dá no desenvolvimento da ferramenta, que servirá para o rastreio de finanças públicas no Brasil, e promoverá cursos de formação de desenvolvedores,

executivos e gestores. O token está sendo desenvolvido na rede do Bitcoin, com o intuito de aproveitar os benefícios de segurança, criptografia e amplitude.

De acordo com a Blockchain Studio, o GOV Token promete “revolucionar os princípios de transparência governamental”. Tudo isso aconteceria a partir do registro em blockchain dos recursos que forem liberados por entidades públicas, garantindo que todas as movimentações financeiras - fontes dos recursos, valores, origens e destinos - ficassem gravadas na rede, de forma descentralizada, rastreável e imutável.

Dando continuidade à sua estratégia inicial, a nova empresa irá investir na educação oferecendo dois cursos sobre a tecnologia blockchain. Ambos serão voltados para empresas e organizações, mas um será técnico, para a formação de desenvolvedores em blockchain, e o outro focará em negócios e na introdução dos principais conceitos associados ao blockchain, contemplando aplicações, casos de uso, finanças descentralizadas e a evolução do ecossistema.

